颱風樺加沙・澳門實時｜清晨或吹12級颶風　發10號風球機會高

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／樺加沙／Ragasa / 澳門 / 氣象局】超強颱風樺加沙吹襲香港及澳門，澳門氣象局於周二（23日）下午5時改發8號西北風球，周三（24日）凌晨4時至6時改發10號風球機會高。

周二傍晚6時發出紅色風暴潮警告，周三清晨改發黑色風暴潮警告機會中等，因應風暴潮水浸情況，部份地區或暫停供電。

《香港01》記者將直擊樺加沙對澳門的影響。



▼9月23日直播重溫▼



【超強颱風樺加沙】2025年9月23日，澳門多個對珠海口岸，在晚上7點關閉，直至另行通知。關閘口岸晚上 7時準時落閘，有過關人士在最後一刻飛撲「搶閘」趕及離境。（澳廣視圖片）

【23:00】超強颱風「樺加沙」持續向西北偏西方向移動，穩定靠近珠江口一帶，目前澳門風勢正開始逐漸增強，受「樺加沙」的外圍雨帶影響，驟雨會較為頻密及有幾陣雷暴。

預測「樺加沙」明日（24日）凌晨至早上將會相當接近珠江口，預計會於澳門100公里內掠過，屆時澳門風力有機會達12級颶風或以上，最大風力持續時間較長，有狂風暴雨及雷暴，高層樓宇需提防因颶風或以上風力所帶來的嚴重影響。明日（24日）凌晨2時至4時改發九號風球機會為高，同日清晨4時至7時改發十號風球機會亦高。

預料明天（24日）早上將出現顯著的風暴增水，並且較大機會與天文潮高潮位重疊，預測明天（24日）早上6 時水位開始上升，預料低窪地區最高水浸高度達1.5至2.5米，如「樺加沙」正面吹襲澳門，不排除發出黑色風暴潮警告的可能性。

預料超強颱風「樺加沙」將會對澳門造成顯著的影響，帶來與「天鴿」、「山竹」相若的嚴重威脅。請市民密切留意本局最新天氣資訊，提防巨浪並遠離岸邊，盡快前往室內安全地方避險，提前做好防風防水浸措施，並準備必要的應急用品。

【超強颱風樺加沙】2025年9月23日22時，超強颱風樺加沙正集結在澳門東南約260公里處，以時速約20公里向西北偏西方向移動，大致趨向珠江口西岸。（澳門氣象局）

【22:00】香港01記者在澳門南灣大馬路附近採訪，現場很冷清，只有零星市民外出，目前不需要撐傘。澳門風力明顯比較早前加強，亦落過一陣雨，但未有非常大風及大雨。附近有只有一兩間餐廳繼續營業。

澳門氣象局：超強颱風樺加沙正集結在澳門東南約260公里處 ，以時速約20公里向西北偏西方向移動，大致趨向珠江口西岸。按現時路徑，超強颱風「樺加沙」今晚至明日早上持續向西北偏西方向移動，並逐漸靠近澳門，目前風勢正開始逐漸增強，由於「樺加沙」的外圍雨帶開始影響澳門，驟雨會較為頻密及有幾陣雷暴。

預測「樺加沙」明日（24日）凌晨至早上將會相當接近珠江口，預計會於澳門100公里內掠過，屆時澳門風力有機會達12級颶風或以上，最大風力持續時間較長，有狂風暴雨及雷暴，高層樓宇需提防因颶風或以上風力所帶來的嚴重影響。明日（24日）凌晨0時至2時改發九號風球機會為高，同日清晨4時至6時改發十號風球機會亦高。

【超強颱風樺加沙】2025年9月23日20時，超強颱風樺加沙正集結在澳門東南偏東約320公里處 ，以時速約20公里向西北偏西方向移動，大致趨向珠江口西岸。（澳門氣象局）

【20:00】澳門氣象局：按現時路徑，超強颱風「樺加沙」今晚至明日早上持續向西北偏西方向移動，並逐漸靠近澳門，今日（23日）晚間風勢將開始顯著增強，驟雨及雷暴亦漸趨頻密。

預測「樺加沙」明日（24日） 凌晨至早上將會相當接近珠江口，預計會於澳門100公里內掠過，屆時澳門風力有機會達12級颶風或以上，最大風力持續時間較長，有狂風暴雨及雷暴，高層樓宇需提防因颶風或以上風力所帶來的嚴重影響。明日（24日）凌晨0時至2時改發九號風球機會為高，同日清晨4時至6時改發十號風球機會亦高。

預料明天（24日）早上將出現顯著的風暴增水，並且較大機會與天文潮高潮位重疊，本局已於今日下午6時改發紅色風暴潮警告，預測明天（24日）早上6 時水位開始上升，預料低窪地區最高水浸高度達1.5至2.5米，如「樺加沙」正面吹襲澳門，不排除發出黑色風暴潮警告的可能性。

預料超強颱風「樺加沙」將會對澳門造成顯著的影響，帶來與「天鴿」、「山竹」相若的嚴重威脅。

【19:16】澳門供電正常，因應氣象局發出「紅色風暴潮警告」，低窪地區可能會出現嚴重水浸，為免電力設施因水浸而受損和漏電等危險情況，並確保市民安全，在風後加快恢復供電，澳電對此已有應變機制，將按風暴潮實際水浸情況有機會於下列地區實施暫停供電：青洲、關閘、台山、祐漢、黑沙環、筷子基、紅街市、林茂塘、沙梨頭、新橋、三盞燈、內港、司打口、下環、媽閣、殷皇子大馬路、亞馬喇前地、皇朝、友誼大馬路及近岸地區，請市民留意。

環保局呼籲市民及早做好停電的準備，繼續留意民防及澳電的最新消息。

澳門自來水呼籲相關區域各高層大廈的管理實體應在暫停供電前盡量將大廈儲水箱的食水注滿 ，同時提醒居民提前儲備充足食水及生活衛生用水。目前，全澳水廠及供水管網運作正常。澳門自來水已採取相應的防風防洪措施，各水廠已安排人員駐守，全力保障各生產及供水設施在颱風期間正常運作，確保供水服務維持安全穩定。

澳門紅色風暴潮警告生效，紅色風暴潮有機會暫停供電地區範圍。（澳電）

【18:32】紅色風暴潮警告已生效，民防行動中心呼籲位處低窪地區的市民及旅客，應盡撤離至親友家中或避險中心暫避，查詢可致電中心熱線﹕(+853) 113 / 88970160 / 88970170。

由於是次超強颱風對澳門構成嚴重威脅，澳門民防中心呼籲各位市民及旅客，盡快做好自身的防護措施，避免造成不必要的意外風險。目前，保安部隊及保安部門正全力執行低窪地區疏散撤離行動，請各位市民盡可能將警力留給有緊急需要的市民和旅客，與我們共同合力，應對是次超強颱風。

【18:00】澳門氣象局已於今日下午6時改發紅色風暴潮警告，預測明天（24日）早上6 時水位開始上升，預料低窪地區最高水浸高度達1.5至2.5米，如「樺加沙」正面吹襲澳門，清晨改發黑色風暴潮警告的可能性為中等。

【17:34】27個位於低窪地區之公共停車場於18:30後禁止車輛進出，市民應盡量避免進出相關停車場。

【17:03】按現時路徑，超強颱風「樺加沙」今明兩日持續向西北偏西方向移動，並逐漸靠近澳門，今日（23日）晚間風勢將開始顯著增強，驟雨及雷暴亦漸趨頻密，本局已於下午5時改發八號西北風球。

預測「樺加沙」明日（24日） 凌晨至早上將會相當接近珠江口，有機會於澳門100公里內掠過，屆時澳門風力有機會達12級颶風或以上，最大風力持續時間較長，有狂風暴雨及雷暴，高層樓宇需提防因颶風或以上風力所帶來的嚴重影響。明日（24日）凌晨0時至2時改發九號風球機會為高，同日清晨4時至6時改發十號風球機會亦高。

預料明天（24日）早上將出現顯著的風暴增水，並且較大機會與天文潮高潮位重疊，因此本局將於今日下午6時改發紅色風暴潮警告，預測明天（24日）早上6時水位開始上升，預料低窪地區最高水浸高度達1.5至2.5米，如「樺加沙」正面吹襲澳門，不排除發出黑色風暴潮警告的可能性。

【超強颱風樺加沙】2025年9月23日17時，超強颱風樺加沙正集結在澳門東南偏東約370公里處 ，以時速約20公里向西北偏西方向移動，大致趨向珠江口西岸。（澳門氣象局）

【17:00】澳門氣象局發出八號西北風球，預料將在晚間維持。8號風球發出後，娛樂場將暫時關閉。4條連接澳氹跨海大橋及蓮花大橋將於傍晚6時30分封閉；而西灣大橋下層行車道將於傍晚6時起開放，供輕型客車及特許車輛通行，但當改發9號風球時，西灣大橋下層行車道會即時封閉，禁止所有車輛通行

根據海事及水務局資料，受颱風影響，外港/氹仔/內港客運碼頭的航班已停航。

【16:00】經珠澳兩地口岸管理部門協商一致，拱北口岸、青茂口岸、珠澳跨境工業區專用口岸、橫琴口岸旅檢大廳將於9月23日下午7時起暫停通關服務，恢復通關服務時間另行通告。

根據交通事務局資料，受颱風影響，香港機場中轉巴士服務暫停營運，直至另行通知。

【15:40】水浸黑點、天鴿時遭受重創的十月初五街，不少商戶都在門外加裝水閘或擺設沙包，以防水浸，部份水閘更超過兩米高。澳門司警撤離低窪地區的民眾，共361戶、942人需要撤離，包括25間酒店、2間娛樂場所、1間員工宿舍、1間安老院及1間衛生中心。

【15:00】港珠澳大橋下午3點關閉，大橋巴士「金巴」2點開出尾班車。

【超強颱風樺加沙】2025年9月23日16時，超強颱風樺加沙正集結在澳門東南偏東約380公里處，以時速約20公里向西北偏西方向移動，大致趨向珠江口西岸。（澳門氣象局）

【14:10】澳門教青局通知，所有學校及教育機構須立即中止教育活動，教職員及學生須立即疏散至安全地方。

【13:57】超強颱風「樺加沙」已進入澳門500公里範圍。按現時路徑預測，「樺加沙」今明兩日持續向西北偏西方向移動，並逐漸靠近澳門，今日（23日）稍後風勢將開始顯著增強，有驟雨及雷暴，本局將於今日下午5時改發八號西北風球。

預測「樺加沙」明日（24日） 凌晨至早上將會相當接近珠江口，有機會於澳門100公里內掠過，屆時澳門風力有機會達12級颶風或以上，最大風力持續時間較長，有狂風暴雨及雷暴，高層樓宇需提防因颶風或以上風力所帶來的嚴重影響。明日（24日）凌晨改發九號風球機會為高，同日清晨改發十號風球機會為較高。

預料明天（24日）早上將出現顯著的風暴增水，明日日間有機會出現與「天鴿」和「山竹」水平相若的風暴潮水浸，因此本局已於今日下午1時發出橙色風暴潮警告，而傍晚至晚間改發紅色風暴潮警告機會較高。

由於「樺加沙」移動路徑及速度仍存在一定不確定性，請市民密切留意本局最新天氣資訊，提前做好防風防水浸措施，並準備必要的應急用品。

2025年9月23日15時，超強颱風樺加沙正集結在澳門東南偏東約400公里處，以時速約20公里向西北偏西方向移動，大致趨向珠江口西岸。（澳門氣象局）

【13:00】橙色風暴潮警告於2025年09月23日13時00分發出。 預測09月24日06時至18時，低窪地區會出現水浸。09月24日10時至14時，水位高度達到最高。

【13:00】受樺加沙影響，港珠澳大橋將於今午3時起臨時封閉，三地口岸同步封關。澳門保安司司長黃少澤今早表示，澳門海關正與珠海相關部門商討，將預留時間讓住在珠海的部份市民和外傭離境回家，如有消息會盡快公布。

此外，澳門氣象局將於今午一時發出橙色風暴潮警告，並於下午5時改發8號風球。黃少澤指，政府會在橙色風暴潮警告發出時，同步實施低窪地區疏散撤離計劃，並爭取在下午5時前完成。

黃少澤預料，計劃的撤離時間足夠和安全，呼籲私人企業盡量讓員工在8號風球生效前提早離開，以便順利回家或離境。

【09:23】為配合鄰近地區防風計劃，保障海上客運安全，澳門往返香港航線將於開出尾班船後停航，澳門外港和氹仔往香港上環的尾班船均於今日13:00開出。其他往返內地航線、澳門海上遊均已暫停。