Windows 10不再無預警強制更新！如因電腦未獲升級條件將收到通知

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【Windows 10不再無預警強行更新】5月底起，Microsoft陸續向用家開放Windows 10 May 2020（20H1 或 Version 2004）功能更新，屬大型系統升級。用家除了收到主動推送亦能自行手動檢查更新。不過由於發現多個驅動程式不相容的問題，微軟暫時中止部份用家安裝5月更新直至問題得到修補，他們就因而看不到「下載與安裝」選項。為使到更新程序透明，微軟特別設計了新提示，通知用家即使未能更新也可稍安無躁。

Microsoft／Windows 10的更新總是神出鬼沒，不是系統突如其來單方面強迫電腦停止工作進行重新啟動的安裝程序；就是長時間沒有更新通知，一遇上大型升級、一次過要追返時便因系統太過時而容易出錯。只有在Windows Update看見「已更新到最新版本」，才對於自己的電腦有返些少安全感。但這是Windows對於系統狀況僅有的資訊。

Windows 10 Version 2004的資料一覽。（Ｗindows Latest）

記者透過打開「設定」> 「更新與安全性」> 「Windows Update」手動檢查更新（點擊放大圖片細睇詳情）：

外媒發現Microsoft有意令到Windows的功能更新或系統升級的情況變得更具透明度。如用家在Windows Update手動檢查系統是否最更新，當發現硬件暫不支援升級時，就會出現以下提示（點擊放大圖片細睇詳情）：

提示內容表示，Windows 10 May 2020更新正在進行中，Microsoft正在為兼容的設備提供更新，但用家的設備尚未準備就緒。設備準備就緒後，用家將在Ｗindows Update頁面上看到可用的更新，用家目前無需執行任何操作。

換句話說，部份電腦硬件不相容的用家還是要等微軟推出改善的更新方可升級。但總好過某日突然陷入強制更新而全無預警。

資料來源：Microsoft、Ｗindows Latest（12）、The VergeTechbang

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