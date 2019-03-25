自稱漁護署「散仔」發千字文　評泰國走失狗風波：職員絕不敢冒險

早前，泰國的走失狗「Heaven」被漁護署極速人道毀滅，做法惹起公憤，昨日（24日）更有市民組織遊行示威抗議。 一名自稱漁護署的網民，日前在Facebook發表千字文，並針對「Heaven」一事剖析漁護署內部運作，以及提出多項動保建議。該名網民自稱漁護署「散仔」，而且分析漁護署的內部運作也十分詳細，但其身分始終未能證明，文中分析是否值得相信真的見仁見智。

「瘋狗症幾乎係漁記第一天條」

泰國走失狗「Heaven」一事中，漁護署的做法令不少市民大感不滿。一名網民前天（23日）在Facebook發表「千字文」，該名網民自稱為漁護署「散仔」，在文中詳細地解釋漁護署內部運作。他直言，即使讓漁護署重新選擇，仍然會選擇人道毀滅「Heaven」，皆因「瘋狗症（狂犬病）幾乎係漁記第一天條」。

一名網民自稱為漁護署職員，針對泰國走失狗「Heaven」一事剖析漁護署內部運作。（資料圖片）

避免狂犬病爆發 職員絕不敢冒險

他解釋，狂犬病潛伏期甚長，死亡率高達百分之百，而且是不治之症。因此，漁護署職員絕不敢冒險隔離「Heaven」，避免狂犬病爆發，導致需撲殺全港流浪狗。他又指，鑒於法例列明「只要懷疑狗隻接觸過瘋狗症即可人道毀滅」，因此唯一可令「Heaven」逃過一死的方法，就只有船主不向漁護署通報，原船將「Heaven」帶走。

他提出，唯一可令「Heaven」逃過一死的方法只有不向漁護署通報。（資料圖片）

呼籲市民勿把焦點放在「Heaven」事件

他認為，漁護署的管理層大多為獸醫；如該決定有科學理據支持且合理合法，他們便不會考慮公關問題。他又呼籲，市民在即將展開的「動物福利改革」諮詢中發表意見，但切勿將焦點全放於「Heaven」事件，因為如果市民沒提及其他訴求，諮詢報告將漠視其他方面：「其他問題每項不足一成人提出，即係唔多人關注啦。」

除此之外，他亦提出多達15項保護動物建議，如為加強無牌養狗罰則、撞傷動物需即送醫否則等同撞車逃逸處理、修補棄養漏洞等等。他在文中多次強調為寵物注射晶片的重要性，直言：「漁記搵到失狗同普通流浪狗係兩種心態。」

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漁護署署長稱正檢討做法

針對泰國走失狗「Heaven」一事，漁護署署長梁肇輝昨日出席公開場合時（24日）表示，當局為避免狂犬病傳入本港，按照走私狗隻方式處理此事。他強調，非法入境狗隻患瘋狗症風險極高，而化驗瘋狗症則需抽取狗隻腦部組織及作長時間隔離，在執行上有難度。但他承認今次情況與走私狗隻不同，當局正檢討同類個案處理手法。