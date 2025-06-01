小金獨坐飛機來見新主人 初次見面即狂親瘋狂搖尾巴：畫面太治愈
撰文：狗與愛的世界
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還記得第一次跟狗子見面那天的場景嗎？
這天，外國一妹子分享自己小金毛「Captain」初次見面時的情形。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
Captain是獨自一狗坐飛機來的。而妹子呢，則是早早就在外面等候，臉上是按奈不住的喜悦。
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當妹子將Captain從運輸籠裏抱出來時，小傢伙佛是見到了好久不見的家人一樣，對着主人瘋狂搖尾巴，又親又舔，看起來非常開心。
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許多人看到後紛紛留言表示：
「好可愛～」
「很貼心的孩子。」
「牠已經愛上你了，狗狗擁有有史以來最不可思議、最棒的靈魂。」
「即使手機掉到地上她也不管了，只想趕緊把狗狗抱進懷裏。」
「絕對是個疼愛狗狗的人。」
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