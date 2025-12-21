貓咪智商只有3歲？別被騙了！揭秘3個成精瞬間：連開門都難不倒

你是不是有時候也覺得「我的貓好像比想像中還要聰明」呢？根據寵物網《ねこちゃんホンポ》指出，一般認為貓咪大概擁有人類三歲小孩的智商。



1. 喜歡的事、討厭的事永遠忘不了

貓咪的記憶力可不是開玩笑的，尤其是愉快和糟糕的記憶，牠們都牢牢記在心裡。像是聽到開罐頭的聲音就立刻衝過來，因為知道接下來有好吃的；但只要看到你把手放在外出籠上，就馬上知道「要去看醫生了！」然後閃得比誰都快。

這是因為貓咪原本就是獨立生存的獵手，野外的牠們得靠自己判斷危險與機會，而這些判斷的基礎就是「記憶」。對人類來說，痛苦的回憶久了會淡掉，但貓咪不同，牠們一輩子都會保留這些不愉快經驗。這也是為什麼有些貓只要去過一次醫院，就會從此抗拒外出籠。

2. 會看臉色、懂得拿捏距離

有些貓咪特別懂得察言觀色。當飼主忙著工作或做家事時，牠們會乖乖保持距離，靜靜在旁邊看著。等到你忙完、放鬆下來，牠們再衝過來撒嬌，像是抓準了最佳時機一樣。其實這就是貓咪長期觀察你的結果，牠們能分辨你平常狀態和忙碌時的差別，並在心裡下判斷：「現在是要GO、還是STAY？」

當然，也有一些愛惹麻煩的貓咪永遠「選擇GO」，無論你在忙什麼都要插一腳。但換個角度想，這其實也是牠們對主人的異常表現做出的反應，某種程度上也算聰明。

3. 靠自己學會開門

不少飼主都有被貓咪開門的景象嚇到的經驗。尤其是壓桿式的門把，很多貓咪只要往上跳、用前腳一壓，利用身體重量就能輕鬆打開。更厲害的是，這完全沒有人教過！貓咪只是每天觀察你開關門的動作，自己推敲出「這樣做就能打開門」，有些甚至連拉門、紗門都難不倒。

如果哪天你的貓連旋轉式門把（圓形的那種）都能開，那牠的智商可能直逼小學生，記得檢查牠背上有沒有背書包！不過，聰明歸聰明，飼主還是要做好防逃跑措施，別讓小機靈鬼真的自己開門跑出去了。

其實貓咪的聰明來自牠們的野性本能，記憶力、觀察力，甚至是靠自己發明的小技能，都讓人佩服。下次遇到讓你驚嘆的聰明瞬間，別忘了稱讚牠一句：「你真的太聰明啦！」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】