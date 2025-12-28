貓咪警戒心高仍常被踩？專家揭2原因　開門上樓要小心附急救方法

你是不是也曾經在家不小心踩到貓，像是開門的瞬間，沒注意到牠就踩下去了。



貓咪身手矯健，怎麼還常被踩（Chevon Rossouw@pexels；01製圖）

根據寵物網《ねこちゃんホンポ》的分享，貓咪容易被踩到主要有兩個原因，包括：

1. 貓咪對「上方」沒警戒心

在野外，貓咪習慣爬往高處以躲避敵人，所以牠們對前方、兩側和下方的事物尤其敏銳。換句話說，有人認為貓咪對「上方」的威脅幾乎沒有警覺心，這種盲點導致牠們根本沒有「會從上面被踩到」的概念。再加上現在的家貓在室內生活很安心，常常毫無防備趴在地上睡覺，更不覺得危機會從上方襲來。

2. 緊急狀況下容易僵住

不少貓咪遇到突發狀況時，第一反應不是逃跑，而是僵在原地不動。這也就是為什麼有些貓衝到馬路上，看到車子逼近會突然停下來，而不是閃開。同理，當牠察覺到主人的腳從上方靠近時，也可能因為緊張而愣在原地，反而更容易被踩到。

怎麼預防踩到貓？

1. 開門要小心

貓咪最常在門後、門邊坐著，為了防止牠在開門瞬間被踩到，建議盡量把門保持敞開，或用門擋固定，防止推開門踩到牠或陣風把門吹到關上夾傷牠。

2. 上下樓梯要特別注意

有些貓喜歡在階梯上睡覺，或乾脆跟在你腳邊走來走去，雖然很可愛但也特別容易被踩到。半夜活動時務必要開燈，不要摸黑行走，以免在黑暗中踩到貓。如果拿著大件物品（如包裹、洗衣籃）走路時，也要特別留意腳下。

3. 別把毛毯或大毛巾丟在地上

貓咪很愛鑽進毛毯或衣物堆底下，結果不小心被踩到。所以毛毯、毛巾這些布製品盡量收起來或改放在高處，上床前也要快速掃描被窩裏有沒有躲貓。

如果真的不小心踩到貓該怎麼辦？

萬一真的誤踩了貓咪，首先要仔細檢查牠是否受傷。特別是幼貓或老貓更容易骨折。

如果踩到尾巴，尾巴裏有骨骼、肌肉和各種神經，若損傷了尾巴根部的神經，可能影響走路與排泄功能。就算沒有明顯外傷，也要觀察牠行走方式是否異常、能否正常上廁所。如果踩到肚子，很難從外表判斷有沒有受傷，如果很擔心，可以帶去看獸醫。

需要特別注意的異常症狀包括：出血、腫脹或明顯疼痛、拒絕被觸碰、躲起來、一瘸一拐、不再跳高、食慾下降、不正常排泄。如果出現以上情況，務必要立即就醫，因為內臟損傷可能致命。若尾巴骨折、骨頭外露或出血，必須先止血並保持傷口清潔，再送醫。途中可用洗衣袋＋運輸籠，避免貓咪因疼痛掙扎而二次受傷。

最後，若經檢查沒有大礙，別忘了真誠道歉、輕聲安撫，給點小零食讓牠安心。畢竟被突然踩到，貓咪心裏也會受到驚嚇，需要主人的安慰。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】