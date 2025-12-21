貓咪身上出現「蒜瓣毛」代表養得好？別高興太早　這竟是健康警訊

前有小豬咪，後有蒜瓣毛，近來養貓界又興起了一個新的名詞——「蒜瓣毛」。



相當於貓界高級皮草，源於貓咪毛髮的分層現象，一層一層，一圈一圈，看起來似乎有點「油膩」。

直白的說就是貓咪養得好，才有蒜瓣毛。不過，事實真的是這樣嗎？

1. 「蒜瓣毛」的來源

蒜瓣毛這個詞語，來源於服裝行業的用語，指的是皮草上那些自帶皺摺紋路的蓬鬆絨毛。準確來講是叫「蒜瓣絨」。

有點類似「魚鱗分層」一樣的效果，也叫絨縫。

一張皮草如果出現蒜瓣絨，就說明牠底絨厚實、保暖性強，屬於皮草中的上等貨。

2. 小貓咪的「蒜瓣毛」

一般來說，如果家裏貓咪的毛髮看上去像蒜瓣一樣分明，有層次感，就說明這隻貓養的不錯。

蒜瓣毛這樣的分層，要歸功於貓咪厚厚的底絨和濃密的毛髮，而底絨跟毛髮濃密，則取決於貓咪是否有足夠的營養。

在貓咪身上，這種分層的毛髮，特別是在冬天，有助於貓咪保持溫暖。

蒜瓣毛的形成與貓咪的飲食密切相關。貓咪的毛髮由主毛和副毛組成，副毛也被稱為「底絨」。要形成健康的蒜瓣毛，貓咪需要攝入充足的營養，尤其是Omega-3和Omega-6脂肪酸。

這些營養素對於貓咪毛髮的健康生長至關重要。當貓咪得到均衡的飲食時，牠們的毛髮會顯得更加厚實和蓬鬆，形成自然的蒜瓣狀。

3. 「蒜瓣毛」=養得好？

其實，這兩者之間可不能完全劃上等號哦。因為，蒜瓣毛，也可以被認為是貓咪的「肥胖紋」。

貓咪過度肥胖，再加上還有厚實的毛髮，就會呈現出分層的毛髮。因此，有蒜瓣毛≠養得好。要視貓咪的實際身材和血檢指標來判斷。

貓咪過度肥胖會引發多種健康問題，可能導致貓咪心臟不適、胰島素代謝紊亂、肝臟疾病、關節病變......

千萬不要因為小豬咪胖胖的很可愛，就縱容貓咪毫無節制地進食，「蒜瓣毛」雖然可愛，但卻提示着肥胖的風險哦！

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】