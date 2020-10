【特朗普確診】保加利亞神婆預言　本屆美總統中招　失聰或腦殘疾

美國總統大選倒數,美國總統特朗普宣布他與第一夫人梅拉尼婭新冠肺炎確診,將立刻開始隔離與治療程序,消息震驚國際間,有人指出已經過世24年的盲人預言師「龍婆」巴巴.萬加(Baba Vanga)曾預言過美國第45任會染上怪病,導致失聰、腦部殘疾,巧合引發熱議。

綜合外媒報道,巴巴.萬加於1996年過世,她生前預言了911恐攻、庫爾斯克號核子潛艇沉船、IS崛起、英國脫歐等事件,而龍婆的追隨者羅貝娃也透露,她在龍婆生前時曾去探望她,當時她也曾經喊著「The corona will be all over us」,但當下她並不懂要傳達甚麼,直到疫情爆發,羅貝娃才驚覺應該是指「冠狀病毒(Coronavirus)」,龍婆當時更說出美國第45任總統將遭致命病毒襲擊,導致失聰或留下腦部殘疾,巧合的情況讓人不寒而慄。

巴巴.萬加為保加利亞盲人預言家,知名於通過預知夢的方式說出高準確預言,萬加在12歲的一場大風暴中失明,後來她聲稱在失蹤時經歷第一個「幻象」,並開始相信有能力可以預測未來與治癒他人,不過也有人表示萬加預言並非完全準確,甚至有被懷疑是杜撰,使其成為世界著名的爭議人物。

特朗普不久前也在確診後首度現身,於Twitter貼出一段18秒的影片,影片中他並未戴口罩,表示感謝各界強力支持,目前感覺狀況很好,將前往馬里蘭州里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)確保事情順利,第一夫人狀況很好,非常感謝大家,並表示衷心致謝且難忘。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】