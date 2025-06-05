拆局｜皇后山邨食水現瀝青　政府應對違背一大「天條」

粉嶺皇后山邨食水出現黑色沉澱物事件發生至今近一個星期仍未解決，政府檢驗水質後稱「安全」，但還未找到源頭，無法釋除居民對水質安全的疑慮，不滿情緒持續累積，有居民更要求官員親去飲水證明。發展局局長甯漢豪昨日回應事件，表示正化驗黑色沉澱物，預計一周內會有結果，《香港01》同日委託專家化驗，不足24小時已有結果，發現沉澱物包括曾用作水管保護層但禁用多年的瀝青。



民生無小事，完善地區治理是推動香港良政善治的重要一環，新任中聯辦主任周霽上任後即落區調研，突顯中央對香港民生事務的重視。皇后山邨食水事件成為檢視區政改革成效的現實事例。本屆政府積極推動地區治理改革，又更新《公務員守則》，要求公僕秉持「以民為本」精神處理社會事務。然而，政府對皇后山邨食水風波，從水務署到房屋署，以至當區民政專員顯然都未有展現足夠的危機應對意識，亦未能用貼近民情的思維方式處理。



《香港01》收集皇后山邨、山麗苑、大埔富亨邨共6個單位食水中的黑色顆粒及12支食水樣本。（譚曉彤攝）

污水源頭未明 水務署隔空安撫難釋疑

污水事件在上周五（5月30日）曝光，有皇后山邨居民發現大量不明黑色點狀物質隨食水流出，紛紛在社交平台上載圖片討論。有市民致電水務署查詢時，得悉當局當日早上已知悉問題，但卻未有發出通告提醒居民。水務署在傳媒查詢時回覆指，接到食水發現雜質的報告後，已派員了解及抽取樣本化驗，顯示水質安全。

水務署署長黃恩諾亦在電台節目中派「定心丸」，稱皇后山邨食水可安全飲用，而黑色沉澱物經多日沖洗已被沖走。水務署亦在Facebook專頁「滴惜仔 Water Save Dave」發文稱「所有從皇后山邨及山麗苑抽取的食水樣本的檢測結果均符合香港食水標準」。事實卻是，有居民昨日仍在食水裏發現黑色微粒。

水務署署長黃恩諾曾稱皇后山邨食水黑色沉澱物經多日沖洗已被沖走，但有居民昨日已發現水中有雜質。（蔡正邦攝/資料圖片）

劉國勳：最大問題是未第一時間化驗污水

食水安全關乎個人與公共健康，任何人若一打開水龍頭就見到源頭未明的異物，怎可能感到安心？官員隔空發聲安撫，聽在受影響的居民耳裏，難免覺得官員在說風涼說話。不少市民在網上表達不滿，叫嚷「署長自己飲比我哋睇」、「唔係佢飲、一定講得好好聽」。居民的憂慮情緒亦在蔓延，有人購樽裝水應急、有人選擇外出食飯，又有人抱怨家中幼童自食水出事後連日肚瀉。如今化驗結果證實有因而可能致癌而被禁用的瀝青，更令官員之前的言論顯得輕浮。

皇后山邨是落成年期較新的公共屋邨，按常理水管或水缸不應有老化情況。民建聯新界北立法會議員劉國勳直言，今次政府應對的最大問題，是沒有第一時間將水質和黑色沉澱物都送去化驗，「只強調水質無問題，不能令居民安心」。他又表示，類似情況並非首次發生，2022年皇后山邨剛剛入伙時亦曾被揭水質有問題。他建議水務署、屋宇署等成立跨部門小組處理，及盡量提供更多支援，留意資訊發放的準確性等。

劉國勳認為，政府處理皇后山邨食水事件的最大問題是，沒有第一時間把水樣本送檢。（鄭子峰攝/資料圖片）

中聯辦新任主任周霽日前到深水埗和青衣調研，形容區議會、地區三會、關愛隊是完善地區治理後的「三駕馬車」，在服務市民上有獨特優勢。地區治理是香港落實「愛國者治港」的重要一環，政府不僅設立關愛隊、重塑區議會及增強地區「三會」職能，更重要的是強化了民政事務專員的角色，由其出任區議會主席，統籌「三駕馬車」。污水事件發生迄今近一個星期，北區區議員與關愛隊在事件發生後都出動，到邨內派發大量樽裝水給居民應急，但卻未見北區民政專員賴子堅出面向居民解畫。

公務員更新守則後 如何落實「以民為本」？

本屆政府為了提升治理效能，主動更新《公務員守則》，強調政府必須「以民為本」。公務員事務局局長楊何蓓茵表明，公務員要體現「以民為本」精神，便應該求真務實，多接觸地區市民和各界，直接體察社會問題，以準確掌握社會脈搏，了解市民的需要； 公務員必須具備同理心，由市民本位出發，設身處地思考問題，了解市民的實際需要，才能制定適切的政策和服務。

6月1日，民政署、房屋署及關愛隊等到邨內，向居民派發食水及設置水箱備用。（劉國勳 facebook）

上月底屯門公路爆水管，民政及青年事務局副局長梁宏正及屯門民政專員關可臨在事發當晚已到現場視察情況。北區民政專員也許在背後協調區議員與關愛隊支援受影響居民，但正如楊局長所強調的，若要展現「以民為本」精神，專員顯然需要做更多工作。

民政專員考察「楓橋經驗」 有否學以致用？

「以民為本」既是中國傳統政治思想，也是國家推進治理體系和治理能力現代化的核心理念。去年4月，民青局局長麥美娟曾率領18位民政專員到內地參加地區治理研修班，在浙江和上海考察「楓橋經驗」和「浦江經驗」，前者強調「系統性防範化解矛盾於萌芽階段」，後者則倡導「變群眾上訪為領導下訪，深入基層，聯繫群眾，真下真訪民情，實心實意辦事」。

皇后山邨的食水問題並非突發，居民肉眼可見的黑色顆粒已持續多日。這本是「萌芽階段」的警訊，民政專員作為地區事務「總指揮」，理應迅速介入，用切實行動助民居消除憂慮，避免不安氣氛不斷累積，主動主動「下訪」社區，親身聆聽居民的「急難愁盼」，而非令居民只能透過媒體等渠道被動地傳達，感到政府與他們之間存在距離，缺乏真誠的聯繫和關懷。