預算案︱今早11時發表 陳茂波：思路聚焦拼經濟、謀發展、惠民生
撰文：文維廣
出版：更新：
【財政預算案2026/派糖/消費券/公務員加薪】新一份財政預算案今早（2月25日）11時發表，財政司司長陳茂波在社交平台發文稱，今年預算案的思路聚焦拼經濟、謀發展、惠民生，盡量兼顧社會短中長期需要，力求作出總體平衡。
陳茂波表示，預算案公布後，政府會安排一系列的講解，包括記者會和傳媒節目，更詳細介紹預算案措施背後的考量。
陳茂波日前披露封面顏色採用紫色，寓意在瞬息萬變的外部環境中，香港經濟內生動力不斷增強。他說要攜手並肩，為香港社會和經濟更高質量、更普惠的發展，不懈奮鬥。
陳茂波：分配資源受現實所限
他又表示，以什麼方法和進路邁向目標、如何分配資源等，往往受現實環境所限，當中難免要排優次，甚至作出艱難取捨，政府在編製預算案時會作全盤考量，力求提出的建議總體平衡。承接去年經濟持續增長。
