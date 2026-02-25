預算案︱今早11時發表　陳茂波：思路聚焦拼經濟、謀發展、惠民生

【財政預算案2026/派糖/消費券/公務員加薪】新一份財政預算案今早（2月25日）11時發表，財政司司長陳茂波在社交平台發文稱，今年預算案的思路聚焦拼經濟、謀發展、惠民生，盡量兼顧社會短中長期需要，力求作出總體平衡。



陳茂波表示，預算案公布後，政府會安排一系列的講解，包括記者會和傳媒節目，更詳細介紹預算案措施背後的考量。



財政預算案2026採用紫色封面。（陳茂波FB）

陳茂波日前披露封面顏色採用紫色，寓意在瞬息萬變的外部環境中，香港經濟內生動力不斷增強。他說要攜手並肩，為香港社會和經濟更高質量、更普惠的發展，不懈奮鬥。

財政司司長陳茂波準備發布新一份預算案。（陳茂波網誌）

陳茂波：分配資源受現實所限

他又表示，以什麼方法和進路邁向目標、如何分配資源等，往往受現實環境所限，當中難免要排優次，甚至作出艱難取捨，政府在編製預算案時會作全盤考量，力求提出的建議總體平衡。承接去年經濟持續增長。