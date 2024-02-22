大灣區發展專員訪廣州　冀與粵澳兩地政府推動互聯互通發展

粵港澳大灣區發展專員陳潔玲今日（22日）訪問廣州，與廣東省港澳事務辦公室領導會面，並參觀南沙的青年創新創業基地和高新科技企業。她表示，特區政府極重視大灣區建設的工作，一直與中央相關部委保持緊密聯繫，並與粵澳兩地政府積極尋求政策創新和突破，以推動大灣區互聯互通和融合發展。



陳潔玲上午抵達廣州，與廣東省港澳辦主任陳麗文會面，討論持續提升粵港合作，共同為推動粵港澳大灣區建設注入更澎湃的動能。

下午考察廣州南沙，了解南沙新區的規劃和最新發展，並參觀當地一個青年創新創業基地，以及到訪一家人工智能企業和一家自動駕駛技術的高新科技企業，並試乘無人駕駛車輛。她歡迎兩間企業加強與香港交流經驗、拓展合作。

陳潔玲表示，特區政府極重視大灣區建設的工作，一直與中央相關部委保持緊密聯繫，並與粵澳兩地政府同心同德、優勢互補，積極尋求政策創新和突破，以推動大灣區更高水平的互聯互通和融合發展。

她表示，特區政府會繼續帶領社會各界抓緊國家和大灣區發展帶來的重大機遇，全力發揮香港作為內地和全球市場之間「超級聯繫人」和「超級增值人」的雙重角色，同時加強與廣東省協作，推動更高水平、更廣領域、更深層次的規則銜接和機制對接，為香港和灣區內地城市的居民和企業創造更大機遇。