靈芝功效｜緩衰老安神護肝13益處　五色/破壁靈芝孢子營養不同？

靈芝功效｜看電視廣告，經常看到關於靈芝製成的保健品：靈芝孢子、破壁靈芝孢子、五色靈芝粒......靈芝除了功效繁多外，種類也很多，該怎樣選擇？進食靈芝又有什麼需要注意？這次請教了註冊中醫師謝嘉雯，為我們講解靈芝的好處。



靈芝在《神農本草經》中列為「上品」，具有「主養命以應天，無毒，多服、久服不傷人」的功效，性味甘，平；歸心、肺、肝、腎經。

靈芝13大功效 延緩衰老補氣安神

靈芝在西醫角度，有增強免疫力、抗氧化、抗發炎、保護肝臟、促進睡眠、延緩衰老等功效；在中醫角度，靈芝還能補氣安神，止咳平喘。謝醫師說，靈芝品種眾多，中藥使用以赤芝或紫芝為主。 臨床上用以治療心神不寧，失眠心悸，肺虛咳喘，虛勞短氣或食欲欠佳的症狀。

市面上，主要以赤芝或紫芝為中藥食療。（pixabay）

靈芝適合人士

靈芝性質溫和，基本適合大部分體質，但謝醫師亦不建議過量服用。另外，以下4類人服食靈芝也可改善病情。

1. 三高人士（高血壓、高血糖及高血脂）

2. 容易疲倦及受失眠困擾人士

3. 外感後餘邪未清人士

4. 肺氣虛弱的鼻敏感人及哮喘人士

靈芝不適合人士

1. 肝功能不全的人士

2. 懷孕人士

3. 真菌過敏者

不過，謝醫師亦補充，雖然靈芝性質溫和，除個別體質外，基本適合大部分體質的人士服用，但靈芝孢子作為中成藥產品，有些商家會添加其他中藥材料，建議大家購買時要留意加添的中藥成分是否適合自己體質。

靈芝功效助抗腫瘤 五色靈芝對應不同臟腑

靈芝、五色靈芝、靈芝孢子和破壁靈芝孢子又有何分別？謝醫師解釋，靈芝和靈芝孢子兩者均含有豐富的靈芝三萜、多糖、甾醇、脂肪酸、核苷等成分；有助抗腫瘤、抗氧化、免疫調節、保護心血管、保肝護肝、保護神經系統等功效，建議可按照用法作選擇。

按下圖看6種不同顏色的靈芝：

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靈芝：

為多孔菌科真菌赤或紫芝的乾燥子實體，傳統中醫視之為名貴滋補類藥材，具補氣安神、扶正固本之功效。中藥或食療多直接使用靈芝，因口感較佳。市面上，靈芝（150克）價錢約$80-$120不等。

五色靈芝：

靈芝有6種不同的顏色，分別是赤芝、黑芝、紫芝、黃芝、白芝和青芝。由於黑芝顏色紫黑，所以多與紫芝歸作同一類。市面上亦有以「五色靈芝」製成的產品，如五色靈芝粒，意思即是該產品蘊含5類6種靈芝。

根據中醫臟腑理論：五臟指肝、心、脾、肺和腎，它們分別代表著青（綠）、赤（紅）、黃、白和黑（紫）五種顏色。食用相應顏色的五色食物有助加強相關的臟腑功能。謝醫師建議大家可因應自己需求選擇相應顏色的靈芝。

不同顏色對應臟腑



赤芝：益心氣；

黑芝：益腎氣；

青芝：補肝氣；

白芝：益肺氣；

黃芝：益脾氣；

紫芝：主耳聾，利關節，保神益精，堅筋骨，能改善面色



破壁靈芝孢子有靈芝孢子粉、靈芝孢子蜂膠及靈芝孢子油等產品。（網上圖片）

靈芝、靈芝孢子、破壁靈芝孢子分別

靈芝孢子：

靈芝孢子是靈芝生長成熟後其菌蓋下方的菌孔中，所彈射出的褐色粉末狀卵形生殖細胞。

破壁靈芝孢子：

靈芝孢子有一層堅硬的外殼，如直接服用，人體可能難易吸收全部靈芝孢子的營養，經過破壁的靈芝孢子可增加人體吸收率。因此，破壁靈芝孢子的破壁率越高，代表吸收越好、靈芝三萜含量也越高。而破壁靈芝孢子多作保健品使用，因其製品較方便服用，如靈芝孢子粉、靈芝孢子蜂膠等。破壁靈芝孢子的產品價錢也較為浮動，價錢若$400至$1200不等，可相差近3倍。

中醫推介養心安神靈芝湯

謝醫師推了一款安神湯，助大家改善春天時，感到精神萎靡及食欲不佳的春困症狀。

靈芝安神湯（網上圖片）

功效：養心安神

材料：赤芝15克、乾百合15克、桂圓20克、姬松茸60克、蜜棗3-4顆、瘦肉適量

做法：

1. 靈芝洗淨後切塊備用；

2. 姬松茸浸約半小時，剪去較硬的菇柄，洗淨備用；

3. 其他材料洗淨備用。

4. 所有材料連適量清水加入容器內，煲約1.5-2小時，加食鹽調味即可。

靈芝也可製成止咳湯，可改善有咽喉痕癢、有痰等問題。長新冠湯水食譜｜靈芝百合固金平喘止咳湯 消炎補血1類人不宜