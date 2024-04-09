靈芝功效｜緩衰老安神護肝13益處　五色/破壁靈芝孢子營養不同？

撰文：楊子豐
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靈芝功效｜看電視廣告，經常看到關於靈芝製成的保健品：靈芝孢子、破壁靈芝孢子、五色靈芝粒......靈芝除了功效繁多外，種類也很多，該怎樣選擇？進食靈芝又有什麼需要注意？這次請教了註冊中醫師謝嘉雯，為我們講解靈芝的好處。

靈芝在《神農本草經》中列為「上品」，具有「主養命以應天，無毒，多服、久服不傷人」的功效，性味甘，平；歸心、肺、肝、腎經。

靈芝13大功效　延緩衰老補氣安神

靈芝在西醫角度，有增強免疫力抗氧化抗發炎保護肝臟促進睡眠延緩衰老等功效；在中醫角度，靈芝還能補氣安神止咳平喘。謝醫師說，靈芝品種眾多，中藥使用以赤芝紫芝為主。 臨床上用以治療心神不寧失眠心悸肺虛咳喘虛勞短氣食欲欠佳的症狀。

市面上，主要以赤芝或紫芝為中藥食療。（pixabay）

靈芝適合人士

靈芝性質溫和，基本適合大部分體質，但謝醫師亦不建議過量服用。另外，以下4類人服食靈芝也可改善病情。

1. 三高人士（高血壓、高血糖及高血脂）
2. 容易疲倦及受失眠困擾人士
3. 外感後餘邪未清人士
4. 肺氣虛弱的鼻敏感人及哮喘人士

靈芝不適合人士

1. 肝功能不全的人士
2. 懷孕人士
3. 真菌過敏者
不過，謝醫師亦補充，雖然靈芝性質溫和，除個別體質外，基本適合大部分體質的人士服用，但靈芝孢子作為中成藥產品，有些商家會添加其他中藥材料，建議大家購買時要留意加添的中藥成分是否適合自己體質。

靈芝功效助抗腫瘤　五色靈芝對應不同臟腑

靈芝、五色靈芝、靈芝孢子和破壁靈芝孢子又有何分別？謝醫師解釋，靈芝和靈芝孢子兩者均含有豐富的靈芝三萜、多糖、甾醇、脂肪酸、核苷等成分；有助抗腫瘤、抗氧化、免疫調節、保護心血管、保肝護肝、保護神經系統等功效，建議可按照用法作選擇。

按下圖看6種不同顏色的靈芝：

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靈芝：
為多孔菌科真菌赤或紫芝的乾燥子實體，傳統中醫視之為名貴滋補類藥材，具補氣安神、扶正固本之功效。中藥或食療多直接使用靈芝，因口感較佳。市面上，靈芝（150克）價錢約$80-$120不等。

五色靈芝：
靈芝有6種不同的顏色，分別是赤芝、黑芝、紫芝、黃芝、白芝和青芝。由於黑芝顏色紫黑，所以多與紫芝歸作同一類。市面上亦有以「五色靈芝」製成的產品，如五色靈芝粒，意思即是該產品蘊含5類6種靈芝。

根據中醫臟腑理論：五臟指肝、心、脾、肺和腎，它們分別代表著青（綠）、赤（紅）、黃、白和黑（紫）五種顏色。食用相應顏色的五色食物有助加強相關的臟腑功能。謝醫師建議大家可因應自己需求選擇相應顏色的靈芝。

不同顏色對應臟腑

赤芝：益心氣；
黑芝：益腎氣；
青芝：補肝氣；
白芝：益肺氣；
黃芝：益脾氣；
紫芝：主耳聾，利關節，保神益精，堅筋骨，能改善面色

破壁靈芝孢子有靈芝孢子粉、靈芝孢子蜂膠及靈芝孢子油等產品。（網上圖片）

靈芝、靈芝孢子、破壁靈芝孢子分別

靈芝孢子：
靈芝孢子是靈芝生長成熟後其菌蓋下方的菌孔中，所彈射出的褐色粉末狀卵形生殖細胞。
破壁靈芝孢子：
靈芝孢子有一層堅硬的外殼，如直接服用，人體可能難易吸收全部靈芝孢子的營養，經過破壁的靈芝孢子可增加人體吸收率。因此，破壁靈芝孢子的破壁率越高，代表吸收越好、靈芝三萜含量也越高。而破壁靈芝孢子多作保健品使用，因其製品較方便服用，如靈芝孢子粉、靈芝孢子蜂膠等。破壁靈芝孢子的產品價錢也較為浮動，價錢若$400至$1200不等，可相差近3倍。

中醫推介養心安神靈芝湯

謝醫師推了一款安神湯，助大家改善春天時，感到精神萎靡及食欲不佳的春困症狀。

靈芝安神湯（網上圖片）

功效：養心安神

材料：赤芝15克、乾百合15克、桂圓20克、姬松茸60克、蜜棗3-4顆、瘦肉適量
做法：
1. 靈芝洗淨後切塊備用；
2. 姬松茸浸約半小時，剪去較硬的菇柄，洗淨備用；
3. 其他材料洗淨備用。
4. 所有材料連適量清水加入容器內，煲約1.5-2小時，加食鹽調味即可。

靈芝也可製成止咳湯，可改善有咽喉痕癢、有痰等問題。長新冠湯水食譜｜靈芝百合固金平喘止咳湯　消炎補血1類人不宜

固金平喘止咳湯食譜
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