涼拌菜食譜合集｜拍青瓜涼拌菠菜15款簡易食譜 低卡低脂清熱開胃
撰文：鄒家鳳
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涼拌小菜食譜｜天氣悶熱又翳焗，要涼快總不能天天吃雪糕吧！以下介紹15款涼拌小菜或小食，不但清熱透心涼，還低卡低脂、營養豐富，不用擔心吸收大量脂肪，最重要是簡單易煮，最快10分鐘搞掂，毋須待在廚房焗桑拿！
10分鐘食譜：拍青瓜、皮蛋肉鬆豆腐、甜酸蓮藕片
15分鐘食譜：涼拌菠菜、莎莎醬涼拌豆腐、醉鴨舌、麻醬番茄、韓式涼拌茄子、涼拌沙葛黑木、韓式泡菜冷麵
20分鐘食譜：中華冷麵、花雕溏心蛋、花雕雞翼
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30分鐘食譜：四川涼麵、桂花糖山藥
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