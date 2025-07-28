涼拌菜食譜合集｜拍青瓜涼拌菠菜15款簡易食譜　低卡低脂清熱開胃

撰文：鄒家鳳
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涼拌小菜食譜｜天氣悶熱又翳焗，要涼快總不能天天吃雪糕吧！以下介紹15款涼拌小菜或小食，不但清熱透心涼，還低卡低脂、營養豐富，不用擔心吸收大量脂肪，最重要是簡單易煮，最快10分鐘搞掂，毋須待在廚房焗桑拿！

10分鐘食譜：拍青瓜、皮蛋肉鬆豆腐、甜酸蓮藕片

拍青瓜食譜｜爽口涼拌夠方便　醬汁入味最緊要「拍」！

拍青瓜食譜

皮蛋肉鬆豆腐食譜｜自家混醬代替醬油膏　餐前菜宴客好幫手

皮蛋肉鬆豆腐食譜

甜酸蓮藕片食譜｜爽脆開胃　醃兩個鐘食得！

甜酸蓮藕片食譜

15分鐘食譜：涼拌菠菜、莎莎醬涼拌豆腐、醉鴨舌、麻醬番茄、韓式涼拌茄子、涼拌沙葛黑木、韓式泡菜冷麵

【蔬菜食譜】涼拌菠菜爽脆鮮甜　全靠一塊壽司蓆方便快捷

涼拌菠菜食譜

莎莎醬涼拌豆腐食譜｜番茄紅椒刴刴刴　酸辣開胃透心涼

莎莎醬涼拌豆腐食譜

醉鴨舌食譜｜舌尖上嫩滑緊緻淡淡花雕香　一支糟滷省掉煩惱

醉鴨舌食譜

麻醬番茄食譜｜夏日最佳消暑冷盤　15分鐘的簡易星級美食！

麻醬番茄食譜

韓式涼拌茄子食譜｜手撕茄子軟爬爬　15分鐘惹味夠索

韓式涼拌茄子食譜

涼拌沙葛黑木耳食譜｜酸辣清爽生津降血壓

涼拌沙葛黑木耳食譜

韓式泡菜冷麵食譜｜15分鐘夏日清新便當　甜酸微辣消暑最啱！

韓式泡菜冷麵食譜

20分鐘食譜：中華冷麵、花雕溏心蛋、花雕雞翼

中華冷麵食譜｜甘筍雞蛋青瓜是「膽」　配料開胃繽紛夏天必吃

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30分鐘食譜：四川涼麵、桂花糖山藥

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