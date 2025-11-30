沙嗲肥牛粉絲煲食譜｜15分鐘做法簡易零失敗、粉絲掛汁惹味至極

又香又惹味的沙嗲，除了用來撈牛肉和公仔麵，變成茶記名物沙嗲牛麵之外，用來拌粉絲都不錯，粉絲完全吸收沙嗲汁，美味極致，而且做法簡單，15分鐘都可以完成，是宅在家仍可好好餵飽自己的美食！攝影：劉晴、王夕子剪接：李賢華



就算獨自在家，都要好好地對待自己，煮道簡單得來又唔hea的菜式，這道沙嗲肥牛粉絲最適合不過。將沙嗲醬拌粉絲，加幾片肥牛，炒拌後變成茶記名物，立刻用來醫飽肚仔！

東南亞的沙嗲醬，用來煮麵或粉絲，甚至做打邊爐湯底都惹味極致。

沙爹酱做法？

沙嗲醬，可從超市買現成的，也可再將其用來做底醬，再加工放花生，炒香的葱和蒜，少許糖和水製成。不過，當你去到非常肚餓時，為了節省工夫和時間，用現成沙嗲醬炒牛肉和粉絲都同樣美味。個人更覺得可以貪心少少，用沙嗲醬內的油用來炒牛肉，味道會更香口。

用沙嗲醬來拌肥牛，好香又惹味。

今次加了金菇，令菜式更爽口！

加了金菇後，令菜式更有咬口。

沙嗲肥牛粉絲食譜

食譜 沙嗲肥牛粉絲（炒） 材料 肥牛片300克、粉絲100克、金菇1個、蒜蓉適量、沙嗲醬2湯匙、老抽1茶匙、水2湯匙、麻油1/2茶匙 做法 1. 洗淨金菇，拆散備用。 2. 開鑊落油，加蒜蓉、肥牛片、沙嗲醬炒至半熟。 3. 加粉絲、金菇、水煮約10分鐘。 4. 加老抽和麻油調味即成。

