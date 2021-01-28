辦年貨｜髮菜高鐵高鈣高蛋白！髮菜分真假5大方法加呢樣浸更柔滑!

撰文： 鄒家鳳 最後更新日期： 2021-01-28 16:14

過時過節，好意頭菜式，總少不了一味「發財好市」，即髮菜蠔豉。髮菜，除了與發財音近，寓意財源滾滾來外，它的味道、口感、營養也屬優質食品。不過，自2000年起，中國內地已禁止採集及出售野生髮菜，可是，今天仍能在海味店買到髮菜，真的？假的？負責人說：是真的，只是非野生……究竟我們如何分辨？又該如何處理，味道最佳？

在中國政府的禁令下，野生髮菜近乎絕跡，但海味店仍有不少出售，難道都是假的？德興海味行負責人陳僑添解釋，「當然不是假的，只是非野生而已，香港髮菜都是從中國入口，大部份都是用藻丝繁殖培植出來。」嚴格來說都不是假髮菜。所謂假髮菜，一般指人造髮菜，以綠豆製造較多，有些人更會加入粟米鬚或海帶絲，基本上，吃了也不會有害，但與髮菜的營養價值便大相逕庭了。由野生髮菜、培植髮菜到人造髮菜，價錢也天壤之別，由數十元至過千元一両也有。

【色澤】野生髮菜或真髮菜，黑中帶些墨綠；假髮菜，顏色很烏黑。 (網上圖片)

按圖看如何真假髮菜的5大分別：

+ 2 + 2 + 2

髮菜，細個聽阿媽話可以吸塵，平日街上吸得塵多廢氣多，要食多啲，清清體內垃圾，雖然至今仍沒有醫學根據證實，但它低脂高蛋白質，每100克含約20克，是雞蛋的1.5倍，枸杞的4倍，鈣和鐵含量也高於豬牛羊肉，可排毒降血壓，預防冠心病、慢性支你管炎，而較高的碘含量亦對預防甲狀腺腫大有幫助。

髮菜，不常吃，但其實非常容易烹調，也毋須浸泡太久。陳僑添還教大家處理髮菜的最佳方法。

按圖看清如何浸泡髮菜更柔滑可口：

培植髮菜,買回來後該如何處理? (李賢華攝)

相關食譜：【髮菜蠔豉燜冬菇食譜】發財好市賀年菜！以形補形防脫髮添潤澤！

髮菜蠔豉燜冬菇食譜

髮菜，烏卒卒如頭髮、一絲絲的其實是藻絲，但不是海藻，也非水產植物。它屬藍菌，念珠藻科，多生長在乾旱的地方，但速度緩慢。

按圖了解更多髮菜的生長情況、中國政府禁採禁售、環保團體籲停食的原因：