【健康飲食】自製甜味零食9大提案　雪糕蘋果批都有健康簡易版！

零食是大人小朋友都不會抗拒的食物，小小的一口可以滿足口腹之慾，更可以滿足一下心靈上想吃零食的心。眾所周知，市面上出售的零食高脂高糖，多吃會增加蛀牙、肥胖及二型糖尿病的風險。如果自製的話，便可控制糖分及熱量，更可以選用新鮮的材料，做到真正健康又好食！

零食除了鹹味的薯片外，當然少不了甜食類的糖果和朱古力，零食要吃得精明健康，除了用料之外，自己整都是一個樂趣。即睇以下自製甜食的提案！

1. 自製雪條、雪糕

自製的雪糕又名「Nice Cream」，多數指以生果為主的雪糕。製作雪糕並不需要雪糕機，只要有忌廉、煉奶、生果和一個手提電動攪拌器，便可以整自己喜愛的雪糕！

而雪條則更容易，將生果及飲品混合好雪凍之後即成。自製可以減少多餘的糖和人工色素，食用便安心又健康！

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2. 黑朱古力士多啤梨

這是一個另類食用黑朱古力的方法，對比其他朱古力，黑朱古力是最健康的一種。因為其擁有黃酮類（Flavonoids）和花青素兩種抗氧化物質，有助改善高血壓及緊緻皮膚等。再配上含有豐富維他命C的士多啤梨，令這款零食的營養上升。

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3. 堅果捧

市面上買到的堅果捧大多混合較多的糖漿、朱古力醬及花生醬等，熱量不低。其實自己動動手，也可以做到不用焗爐也可！

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4. 健康版蘋果批

如果覺得單吃蘋果悶的話，可以將它整成金黃的蘋果批！用麵包代替高脂肪的酥皮，輕怡零食話咁易。

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