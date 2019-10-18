【中式糖水合集】自製芝麻糊杏仁茶紅豆沙　多款養生糖水食譜簡單

中式糖水簡單版本的做法不難，數算一下我們已齊備近三十款糖水，款款精心示範，並可收歸為四大分類︰食糊系列、經典傳統系列、美顏安神系列及燉蛋燉奶系列，此篇結集全部中式糖水方便自選自製，享受中式糖水的上佳滋味。

中式糖水各有療效，所謂的時令糖水即因著氣候變化，為身體保健而及時享用。相比西方的甜品，中式糖水對講求藥食同源以作養生的東方人來說更具優點。糖水又稱甜湯，即帶甜味的湯羹，冷熱皆有，流行於廣東省一帶，糖水一般煮得較為濃稠似糊狀，不少人幽默地稱為「食糊」，好比打麻將食糊獲勝般令人欣喜。

中式糖水各有療效，做法大致分為煮及燉，按食材及氣味配合不同糖類製作。（資料圖片）

糖水的做法大致分為煮及燉，處理食材是以攪拌機幫手最為方便快捷，材料以五穀類（芝麻）、堅果（花生、腰果）、豆類（紅豆、綠豆）、澱粉蔬菜（番薯、芋頭）、及水果（芒果、木瓜）為主，雞蛋、牛奶、腐竹及雪耳也經常出現，有時也運用到性味平和的藥材（桑寄生、蓮子）入饌。糖水豈能不提及糖，白砂糖、片糖、冰糖、紅糖及黑糖均榜上有名，煲豆沙、芝麻及腰果帶香味的材料，無需借助糖香，用白砂糖或片糖便可，用上有強烈氣味的薑及藥材或需要增色的糖水，宜用蔗糖香味濃郁的片糖及紅糖，味道清甜的燉雪耳、燉奶及燉蛋等，則用冰糖使糖水的色澤清亮。

食糊系列︰

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經典傳統系列︰

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美顏安神糖水系列︰

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