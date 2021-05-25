骨骼健康｜女性30歲起骨質密度降易骨折　乳酪沙甸魚強骨10大食物

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-05-26 00:23

骨質疏鬆不少人都以為只是中年人才會遇到的問題，廿幾三十歲的時候，都自恃年輕而沒有善待自己身體，直至身體開始出現小毛病才注意養生。想深一層，原來有很多問題都可以及早避免的，例如骨骼健康就是許多人忽略了的問題。其實女性的骨質密度自30歲起已經開始下降，或令人容易跌倒、骨折等，以下就介紹10種強化骨骼健康的食品，原來除了飲奶還有很多選擇！

維他命D和鈣質強化骨骼

強健骨骼對身體很重要，然而隨著年齡遞增或是各種生活習慣等，不少女士都有「脆骨症」，這個情況令每年都有逾800萬人患上骨質疏鬆。要及早預防，不妨從飲食著手。根據英國國民保健署（National Health Service，簡稱NHS）資料，多吃維他命D和鈣質，最有效強化骨骼，以下就介紹10種推薦食品及4類不建議食品，並附上建議食法，寧願飲多幾杯奶，總好過將來日日要食藥。

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以上食品對骨骼健康有好處，但大家同樣需要留意，部分食品應可免則免。第一步要記住的，是不要過度減肥或迷信於坊間的低卡菜單，有女士想節食，可能每日只限自己吸收500卡以內，但這亦意味住你會比一般人少吸收營養，骨骼、肌肉機能都會變弱。

以下還有4類對骨質有損害的食物，少吃為妙：

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資料來源：《StyleCraze》