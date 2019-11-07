【番茄濃湯食譜】簡易清新抗氧化緩衰老！番茄如何煮更有益？

番茄，有益又便宜，可以抗氧化，還有助防癌。用作煲湯，中式可以配薯仔排骨湯，或番茄魚湯、番茄豆腐湯等。不過，我略嫌番茄的比例不多，被夾雜着的其他肉類或食材掩蓋，很想來一碗又純又清的番茄濃湯，製法簡單，卻比番茄汁更可口味美。 攝錄：詹郭敏、郭晉傑 剪接：吳宇峰

番茄濃湯食譜

番茄湯，跟番茄汁，雖同是番茄製成，但味道卻是兩碼子的事。番茄汁總覺很膻，有些更是混了什麼漿漿的。我想最大原因是番茄汁的番茄沒經烹調，多以生番茄混其他水果如西瓜、甘筍或蜂蜜等同攪拌。

其實番茄的營養豐富，當中的茄紅素更有助防癌，但多集中在番茄皮上，需經高溫加熱和油煮，細胞破裂後，才會釋出更多的茄紅素，生番茄便辦不到了。

但番茄中的維他命C，會因加熱後而流失。

番茄濃湯食譜

這次示範的番茄濃湯，用上罐頭番茄，只是貪方便之故，也別以為罐頭食物不新鮮，必定沒營養，但番茄倒是例外。

健康小貼士：

英國曾有媒體進行測試，發現每100克罐頭番茄有5.3毫克茄紅素，但普通番茄則只有3.3毫克。不過，番茄經過加熱油煮後，茄紅素便會增加。除了茄紅素，番茄還有豐富的維他命C，是西瓜的十倍，能增強血管機能，預防血管老化。

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