【素食食譜】菠菜蘑菇麵包芝香餡滿　Bagel升級變Pizza外脆內軟！

早餐一件bagel加杯咖啡，先替睡眼惺忪的早晨製造一點點安慰。Bagel不一定只用忌廉芝士、果醬和蜜糖，襯菠菜、蘑菇和芝士等配料，滋味之餘也添加了更多食物的營養價值。

攝錄：詹郭敏、呂志豪

攝影︰詹郭敏、呂志豪、尹嘉蔚

剪接：吳宇峰

場地提供：美亞廚具

Bagel的英文名稱太容易發音，翻譯成中文「貝果」倒是彆扭，或者以麵包圈來稱呼更易明。Bagel好有自己的個性，冷的時侯鐵石心腸；熱的時候重回內心柔軟，它本身除了原味外，有原味配大麻籽或南瓜籽的，也有摻雜提子或洋蔥，橫切剖開抹上忌廉與果醬是最普遍的享用方式，或以三文治式食法夾芝士、生菜和火腿，烙一烙，烘一烘，芝味爆燈。

冷了的bagel用焗爐或三文治機翻熱後，外脆內軟，重回肉質柔軟的口感，也方便切開加工及享用。

將層次再推高，用bagel做成薄餅底，盛起炒製過的餡料，熱烘烘享用別具風味，這個也像開放式三文治（open-faced sandwich），佐料可以有無窮變化，今次揀選菠菜、蘑菇及芝士這個最佳組合，基本上這是必勝三人組，配搭意粉也見出類拔萃。

用bagel做成薄餅底，佐料可以有無窮變化。

個人喜歡用嫩菠菜（baby spinach），因為它比長菠菜的口感更細嫩，而且買即食包裝也可免卻洗菜的工夫，蘑菇大可以隨喜好用啡色或白色類型。我選了兩種芝士來配，第一種是軟質芝士ricotta，雪白色且味道清甜，宜鹹宜甜，不搶主菜風頭又有飽足感，很多意大利菜也會用到ricotta，如千層麵（lasagna）及意大利餃（ravioli），並常常跟菠菜搭檔，有人甚至會自家製作ricotta，更被評價為不需任何廚藝技巧也可輕鬆在家DIY！軟質芝士的另類選擇可以有菲達芝士（feta）、mozzarella及茅屋起司（cottage）。而第二種鋪在餡料上的硬質芝士是巴馬臣芝士（parmasen），它含水量低，鹽度較高，口味濃郁，適用於調味，例如配意粉、pizza及沙律。

軟質芝士拌餡料，中硬質及硬質芝士鋪面調味。

另外一提，食譜中剝下來的麵包屑可以打碎，然後炒至金黃香脆當成麵包糠使用。

剝下來的bagel麵包屑可以打碎，炒至金黃香脆後當成麵包糠使用。

菠菜蘑菇麵包食譜

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健康小貼士︰

菠菜與蘑菇同樣富含膳食纖維，可以促進腸胃蠕動。 嫩菠菜富含維他命及礦物質，特別是鉀和鐵，兩者對調節血壓和血細胞擔當重要角色。 營養學家視蘑菇為「蔬菜牛排」，營養價值高，熱量低，脂肪含量極少，有多種人體必需的胺基酸、 蛋白質、礦物質及豐富的維他命。 在ricotta中發現的乳清（whey）可以促進肌肉生長並幫助降低血壓，約35克的ricotta提供約50千卡熱量，並分別含有3.3克蛋白質及脂肪，屬高蛋白低熱量的芝士。 營養資料︰healthline

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