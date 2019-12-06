【羅勒營養】抗炎活血紓緩頭痛4大健康好處　但3類人慎吃！

羅勒是否就等於九層塔？它們之間有差異。中醫及營養師如何看羅勒的保健功效及營養？小小的香草不止是寂寂無名的配菜，原來對身體好處多多，然而至少有3類人士需慎吃羅勒。

羅勒（Basil）是一種美味的香草，起源於亞洲和非洲。羅勒是一個統稱，家族下有許多品種，最為人認識有「九層塔」、「金不換」及「甜羅勒」，三者是品種近似的植物，但外貌並不一樣，甜羅勒葉較圓胖，九層塔葉較細長，香氣有所不同。金不換與九層塔較相近，香氣強烈，但金不換的莖部為深紫紅色。

按圖了解甜羅勒、九層塔、金不換的分別︰

傳統的青醬（Pesto Sauce）用甜羅勒、烤過的松子仁、橄欖油及蒜頭，全部材料放入攪拌機打成醬，加點鹽及黑胡椒調味，若以九層塔做青醬，口感會較澀，氣味也較重。

青醬的主要食材是甜羅勒，甜羅勒的葉片圓胖，口味清爽帶甜味。（VCG）

九層塔更適用在三杯雞、泰國菜或越南粉，菜式完成後才撒上。而烤焗或油炸食物可加入九層塔或甜羅勒，提升菜式的香味。尤其是將新鮮的羅勒與番茄醬一起配用，再加Mozzarella芝士，添加到意大利麵或薄餅等，風味極為濃厚特別，令世界各地的饕客為之著迷。

新鮮的羅勒與番茄共煮享用，口味非常匹配，羅勒茄醬加Mozzarella芝士，是意大利菜中的精髓之一。（VCG）

中醫學上看羅勒

《本草綱目》中記載，羅勒屬性辛溫，可促進血液循環、活血益氣、散瘀止痛等，它所含的丁香酚，獨特的香味有助改善消化及促進食慾，但一次性不宜吃過多羅勒，免損元氣。

按圖了解羅勒在中醫學上的功效︰

中醫學、營養學及印度傳統醫學系統阿育吠陀療法中，均同意羅勒可有助抗炎及抗菌。（iStock）

營養學上看羅勒

關於羅勒對身體好處的的研究，一般皆運用大劑量的羅勒做測試，如果以1湯匙（約2克）切碎的新鮮羅勒葉觀察，除了維他命K較豐富以外，其他維他命和礦物質的數量均屬輕微。不過，這並不代表羅勒的營養價值低，只是日常食用中，可考慮多添加分量來攝取羅勒中的營養。每100克的羅勒其實富含維他命 A、K及C，另有礦物質包括鎂、鐵、鉀和鈣。

按圖了解羅勒有益健康的4大好處︰

在印度傳統醫學系統阿育吠陀（Ayurveda）療法中，以羅勒作藥用用途的記載早有數百年歷史，用於治療胃、肝、呼吸、炎症、頭痛及焦慮症等。羅勒的葉、莖、花、根和種子中含有精油和植物化學物質的成分，這些物質具抗菌活性，有助抑制細菌生長。雖然羅勒看來好處甚多，然而至少有3類人士需要慎吃羅勒免損健康，請按圖了解︰

甜羅勒或九層塔能為菜式增香提味，濃郁的香草味煥發精神，台灣菜、越南菜及意大利菜常有它們的縱影，以下食譜提供給大家參考以甜羅勒或九層塔入饌的做法。

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參考資料︰Healthline/Medical News Today/Precision Nutrition/American Society of Nutrition/蔬菜營養密碼．陳彥甫營養師