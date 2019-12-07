【健康湯水食譜】玉竹沙參圓肉湯潤乾潤燥　大雪飲食宜忌養陰健脾

「大雪」意即天氣將會更冷，空氣更乾燥，大雪飲食宜進補，潤乾潤燥。先養陰而後「補」，香港冬天不比西北天氣嚴寒，進補應以平補為主。 玉竹沙參圓肉湯有養陰、健脾及降燥之效。 攝影：尹嘉蔚

大雪，廿四節氣中的第廿一個節氣，天氣更冷，空氣更乾燥，不少會有口乾舌燥、皮膚乾燥等現象。從中醫的角度來看，大雪是「進補」的時節，此時宜養陰益精、補腎壯骨、溫補助陽，改善畏寒，但由於地理環境各異，進補的食物不盡相同，長江以南地區進補應以平補為主。進補是養生的一環，「養」有保養、調養之意，養精神，調飲食，陽虛的人士，冬天補溫補陽氣的同時，也應重視養陰，補充人體的陰精，陰精充沛，有利於陽氣生長。

玉竹沙參圓肉湯，北沙參、玉竹及淮山等有養陰之效，陰精充沛，有利於人體陽氣生長，不怕寒冷。

養陰的食材種類繁多，煲湯的材料例如北沙參、玉竹及淮山等，沙參和玉竹常用，可相互協調，加強養陰潤燥及清肺熱的效果。中醫認為肺與大腸相表裡，肺部有足夠的滋潤便可止咳，潤腸通便，當體內補充足夠水份，皮膚便更有光澤不易乾燥。沙參有南、北沙參之分，南沙參偏於清肺祛痰，而北沙參偏於養胃生津，煲湯用北沙參。玉竹為百合科，曬乾後的玉竹表皮呈現黃白色或淡棕色，中醫多用於乾咳少痰、津液少及口渴症。另外，以淮山煲湯，可用新鮮的淮山代替乾貨，湯水會更甜更滑。

玉竹沙參圓肉湯，無花果可提升湯水甜味，有清潤、利咽及潤腸通便的功效。

此湯，「玉竹沙參圓肉湯」集合了以上三種養陰食材，配圓肉、合桃及無花果來提升湯水的甜味。無花果可潤肺、健脾，助止咳清潤，在乾燥的冬天時食用，有利咽及潤腸通便的功效。

玉竹沙參圓肉湯食譜

按圖了解此湯的食材療效：

+ 4 + 3 + 2

潘仲恆中醫師對「玉竹沙參圓肉湯」之食用建議︰

有陰虛咳嗽，乾咳無痰，口乾便秘的人士，適宜飲用此湯。 如外感咳嗽者，痰多者不宜，脾胃虛弱、容易泄瀉者亦不宜。 可一周飲用一次。如有疑問，請向中醫師諮詢。

此外，潘醫師對「大雪」時節的飲食宜忌也作出提醒，大家不妨參考。

宜︰高熱量、高蛋白、高脂肪的食物，如生薑、黑豆、黑木耳、黑芝麻、合桃、腰果、蘿蔔、茄子、山藥、豬肉、羊肉、牛肉、雞肉、鯽魚、海參、桂圓、杞子等。

忌：忌太過或亂補，不宜食用性寒的食品，如綠豆芽、金銀花均屬性寒，尤其脾胃虛寒者應忌食。螃蟹則屬大涼之物，也不宜在初冬食用，否則會影響健康。

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