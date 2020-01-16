【堅果營養】細數9種果仁健康好處　多吃花生降低患糖尿病機率？

您喜歡吃哪一種食物當點心零食呢？相信大部分的人不是吃甜點、喝飲料，就是吃一些油炸的垃圾食物，若想吃得健康，或許您可以嘗試將堅果加入您的零食選擇。堅果有許多種類，但無論哪一種，都很美味且很健康。堅果也是麥得飲食（MIND Diet）重要的關鍵，能防止大腦退化、降低失智症（Dementia）的罹患率，另外，多吃堅果能預防心血管疾病（Cardiovascular Disease）這個全球第一大死因，也能改善膽固醇和其他危險因子，以下將列出9種常見的堅果種類，以及對健康的益處。 文: Deryck Chou 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

點擊下圖看清9種常見堅果對健康的益處！

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嚴格來說，花生不算是堅果，它其實是長在地下的豆類，但營養成分確實很類似堅果，不僅含有高蛋白質，還有很多維生素。（Vladislav Nikonov／Unsplash）

1. 核桃降低心臟病危險因子

核桃（Walnut）富含α-次亞麻油酸（α-Linolenic acid, ALA），是omega-3類的多元不飽和脂肪酸，能降低許多心臟病（Heart disease）的危險因子，以及維持大腦健康和具有抗發炎的效果。核桃的攝取也能抵抗攝護腺癌，另外有研究指出，天天吃核桃的人，飲食相對更容易吃得健康。

2. 花生降低罹患糖尿病機率

其實花生（Peanut）有個小秘密，嚴格來說，花生不算是堅果，它其實是長在地下的豆類（Legumes），但營養成分確實很類似堅果，不僅含有高蛋白質，還有很多維生素。研究顯示，常吃花生的人，擁有較低的死亡率，常吃花生醬的人也被發現，罹患第2型糖尿病（Type-2 Diabetes）的機率較低，不過市面上的花生醬，通常會添加較多的油和糖，建議民眾挑選時，應該選取較高花生含量的花生醬。

3. 巴西堅果能增加血管功能

這種較大粒的堅果含有硒（Selenium）這個微量元素；這個元素不僅有抗發炎和防癌的效果，研究顯示，針對過重的青少年，巴西堅果（Brazil nut）除了能降低他們的膽固醇指數，還能降低體內的氧化壓力，加強血管的功能，另外，這種堅果，不論是對健康的成人或進行血液透析（Hemodialysis, 俗稱洗腎）的患者，都具有抗發炎的效果。

4. 杏仁果幫助減少壞膽固醇

杏仁果（Almond）富含不飽和脂肪酸、蛋白質和纖維，能減少低密度脂蛋白（LDL，俗稱壞膽固醇）膽固醇，進而保護心臟健康，對於肥胖（Obesity）或過重的人，杏仁果搭配低卡飲食，也能有效降低他們的血壓，另外，患有第2型糖尿病的患者，攝取杏仁果有降低發炎的效果。

5. 腰果富含好油給您飽足感

對花生過敏，或不喜歡花生醬的人，腰果（Cashew）醬也許是不錯的選擇，也不必擔心攝取太多油脂，因為堅果含有的多是屬於「好油」，甚至有些研究顯示，因為高油脂的飽足感，反而讓人食量下降，進而達到減重效果。

除了擁有一般堅果的好油，開心果還富含了蛋白質跟抗氧化物，而且這些蛋白質當中，也含有較高比例的必需胺基酸，位居堅果類之冠。（Joanna Kosinska／Unsplash）

6. 開心果熱量低且能穩定血糖

開心果（Pistachios）的歷史最早可追朔到西元前7000年，直至今日，仍然是大家熱愛的點心及配料，除了擁有一般堅果的好油，開心果還富含了蛋白質跟抗氧化物，而且這些蛋白質當中，也含有較高比例的必需胺基酸，位居堅果類之冠，此外，開心果除了能穩定飯後的血糖，也是所有堅果中熱量最低的一種，是控制體重和血糖的好選擇。

7. 松子仁營養價值非常高

松子仁（Pine nuts）常見於意大利麵中的青醬，雖然熱量不低，但全是有營養價值的熱量，值得注意的是，有些人吃松子仁會引發嘴苦的症狀，而且可持續長達2~4週，對人體並無危害，學者認為這可能是因為，人體某些特殊基因在作祟。

8. 胡桃能降低某些癌症罹患率

研究顯示胡桃（Pecan）除了能降低特定癌症的罹患率，例如：乳癌（Breast Cancer）及大腸直腸癌（Colorectal Cancer）等，還含有精胺酸（L-Arginine），這是人體所需的一種必需胺基酸，能維護毛髮健康，也能增加血管彈性，避免血栓，而且胡桃富含的鐵質，也能避免掉髮。

9. 榛果能降低心臟病的危險因子

和其他堅果一樣，榛果（Hazelnuts）能降低心臟病的危險因子，研究也顯示，常吃榛果的人，低密度膽固醇、三酸甘油酯，甚至發炎指數都有降低，同時也維持了血管健康。

不論您偏好哪一類的堅果，都是相當營養健康的飲食選擇，一般建議一週可以至少吃5次以上的堅果，不過要特別留意的是，堅果算是油脂類，因此熱量較高，因此也不應過量攝取，均衡攝取營養才是最正確的飲食原則。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：優質點心好選擇～9種堅果健康又美味】