【車厘子好處】助抗炎降血壓有益心臟6大健康益處 　3類人卻不宜

農曆新年前後，市面便見愈來愈多車厘子出售，分別來自智利、美國及澳洲等地，車厘子於當造期間，售價亦相對便宜。如何揀選品質好的車厘子？車厘子營養價值高，6大健康好處要知道。

車厘子主要有兩大類，甜車厘子及酸車厘子，在北美許多地區，夏季是車厘子當造的旺季，華盛頓、加州及俄勒岡州等盛產甜車厘子；密歇根州、紐約州及猶他州等產酸車厘子。在澳洲和新西蘭，車厘子在12月下旬收成，在他們的聖誕節中常見。

車厘子在夏季收成。（VCG）

選購車厘子時，挑選莖梗新鮮，色澤深紅，果實飽滿，表皮光澤有彈性，沒有損傷的車厘子為佳。當車厘子梗發黑，表面暗淡及發黏，已經不新鮮，不宜食用。清洗時，用軟毛刷輕刷表面，用水浸泡約10分鐘更好。此外，別空腹吃車厘子，否則胃酸與車厘子中的果膠結合，或引起消化不良或腹瀉等不適。

莖新鮮，色深紅，果實飽滿，表皮光澤有彈性，沒有損傷的車厘子為好。（VCG）

據外國知名健康網站引述2018年發表在《營養雜誌》（Nutrients）上關於車厘子對健康的好處，總結及發表了29項人體研究的結果，發現食用車厘子對健康有積極正面的作用。例如有助減少細胞氧化，抗炎症，減輕運動引起的肌肉酸痛和強度下降，助降低膽固醇，降血壓，改善關節炎症和睡眠不足。

請點擊下圖了解車厘子6大健康好處︰

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雖然車厘子有豐富的營養，但凡事亦有雙面刃，以下3類人不宜多吃車厘子。如有問題，請向專業醫生請教。

按圖了解忌吃車厘子的3類人士︰

參考資料︰Healthline/歐洲營養學雜誌/PUB MED/Livestrong/Dr.AXE