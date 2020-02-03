【湯圓食譜合集】芝麻紫薯紅豆餡...元宵湯圓慶團圓！附各款熱量

湯圓有「團圓」之意，所以於不少節日如元宵、中秋、冬至、團年等大日子都會發現湯圓，作為飯後甜品的出現。最方便的方法，當然是到超市購入一包包的急凍湯圓，但難得一家人吃飯，不如花點心意和家人一起親手搓湯圓，過一個暖心的元宵佳節！

湯圓食譜合集！

以下湯圓食譜合集包羅萬有，由傳統的芝麻湯圓到新式的抹茶紅豆湯圓，再到時下年輕人愛吃的三色芋圓，所有食譜你都可以一一找到！

你最愛吃那一款湯圓？

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普遍人都會認為，湯圓最好是配薑汁糖水，其實也可以配其他中式糖水如芝麻糊、紅豆沙等，令一碗湯圓實現2個願望。

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湯圓高卡高脂高糖！

雖然湯圓口感煙韌又討人喜愛，不過以一粒20克的芝麻流心湯圓為例，其卡路里已有足70千卡！多吃容易墮入致肥陷阱。營養師王敏寧（Mandy）曾接受HK01訪問時稱，不論甚麼味道的湯圓，全部都應適可而止，每天最多可吃2至3粒「夠哂數」，或者可考慮自己做湯圓，控制油與糖比例。