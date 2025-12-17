冬至食譜合集2025｜鮑魚石斑海鮮肉類湯羹糖水　32道簡易做節食譜

「冬至大過年！」冬至是24節氣中最重要的一個節氣，2025年是12月21日（日），無論有多忙，這天總會一家人聚在一起吃飯。冬至飯當然不能馬虎，隆而重之不代表一定要去大餐廳，家中自煮更窩心？冬至不少公司會放半日假，半天準備一頓豐富美味晚餐？冇問題！以下提供30個冬至菜式食譜，有肉類、海鮮、海味蔬菜、湯羹以及甜品糖水，美味豐足，不用再為想不到煮什麼而大傷腦筋。



做冬當然要好餸，有些菜式一定要有，例如：完完整整有頭有尾的一隻雞、象徵笑哈哈的「蝦」……原來這兩種菜式在中醫角度也很適合冬至食用。想知道冬至的飲食宜忌，請參考以下文章，再慢慢細閱我們的食譜。

冬至飲食｜宜補陽養腎別吃芝麻黑豆？中醫推薦宜吃10食物飲羊肉湯

肉類——氣炸蜜汁叉燒、玫瑰豉油雞、脆皮燒肉、鮑魚煎焗雞、南乳蓮藕燜豬手、電飯煲蒸雞、生炒排骨、中式牛柳

【氣炸鍋食譜】自製燶邊蜜汁叉燒話咁易 香脆多汁氣炸煎焗一樣掂👈👈有片睇

【豉油雞食譜】玫瑰豉油雞皮爽肉嫩汁撈飯一流 剪雞擺盤零難度！👈👈有片睇

【氣炸鍋食譜】脆皮燒肉媲美燒臘舖水準 5招令豬皮脆口鬆化

脆皮燒肉食譜

【鮑魚煎焗雞食譜】雞肉更嫩更香5大步驟！大廚炮製體面賀年菜👈👈有片睇

鮑魚煎焗雞食譜

【豬手食譜】南乳蓮藕燜豬手惹味帶酒香 南乳為什麼紅色？👈👈有片睇

南乳蓮藕燜豬手食譜

【蒸雞食譜】電飯煲蒸雞 鮮味嫩滑免睇火（附斬雞教學短片）👈👈有片睇

電飯煲蒸雞食譜

生炒排骨食譜｜酸甜消滯比咕嚕肉嫩滑？廚師考牌菜簡易版👈👈有片睇

生炒排骨食譜

中式牛柳食譜｜牛肉軟腍嫩滑全靠3招 酸酸甜甜好下飯！👈👈有片睇

中式牛柳食譜

海鮮——黃金蝦、椒鹽鮑魚、豉汁蒸白鱔、蒜蓉粉絲蒸扇貝、清蒸石斑、梅子蒸花蟹、茄汁蝦

【黃金蝦食譜】蛋黃鹹香惹味 肉嫩爽甜的秘訣是......👈👈有片睇

黃金蝦食譜

氣炸鍋食譜｜椒鹽鮑魚新手做節菜 詳解處理鮑魚綠色物體可吃嗎？👈👈有片睇

椒鹽鮑魚食譜

【豉汁蒸白鱔食譜】去潺劏鱔須知新手必讀 鱔如何可爽口冇腥味？👈👈有片睇

豉汁蒸白鱔食譜

【蒜蓉粉絲蒸扇貝食譜】清蒸健康家常菜 粉絲索汁香辣惹味👈👈有片睇

蒜蓉粉絲蒸扇貝食譜

【蒸魚食譜】清蒸石斑5大秘訣 灒油要滾自製鮮甜蒸魚豉油！👈👈有片睇

清蒸石斑食譜

【梅子蒸花蟹食譜】酸甜惹味下飯一流 2大貼士克服劏蟹心理關口👈👈有片睇

【茄汁蝦食譜】過年做節意頭十足 酸甜醒胃喜氣洋洋！👈👈有片睇

茄汁蝦食譜

海味、蔬菜——冬菇燜花膠、蟹肉蛋白扒豆苗、西蘭花炒帶子、奶油津白、螺片扒生菜

【冬菇燜花膠食譜】滋潤養顏 浸煮燜簡易步驟煮出大廚風範👈👈有片睇

冬菇燜花膠食譜

【蔬菜食譜】蟹肉蛋白扒豆苗15分鐘新年菜 去青澀味只需2種材料👈👈有片睇

蟹肉蛋白扒豆苗食譜

【西蘭花炒帶子食譜】香軟帶子花團錦簇 簡易喜慶家常菜👈👈有片睇

西蘭花炒帶子食譜

【蔬菜食譜】簡易奶油津白 20分鐘煮出健康版上海名菜👈👈有片睇

奶油津白食譜

【螺片扒生菜食譜】15分鐘炮製意頭做節菜 生菜逐層剝有寓意！👈👈有片睇

湯羹——蜜瓜螺頭豬腱湯、花膠燉竹絲雞湯、粟米魚肚羹、迷你冬瓜盅、紅棗椰子雞湯、海鮮豆腐羹

【健康湯水食譜】蜜瓜螺頭豬腱湯有段古 陰虛宜飲爵士湯潤燥養顏

蜜瓜螺頭豬腱湯食譜

+ 1

【美顏湯水食譜】花膠燉竹絲雞湯滋陰養顏 浸發花膠一啲都唔難！

花膠燉竹絲雞湯食譜

【粟米魚肚羹食譜】罐頭湯加料昇華 護膚抗氧化女士最啱👈👈有片睇

粟米魚肚羹食譜

【迷你冬瓜盅食譜】清甜消暑豐盛圓滿做節菜 夜香花明目清肝👈👈有片睇

迷你冬瓜盅食譜

【健康湯水食譜】紅棗椰子雞湯 養血補氣適合女士產後調理

【海鮮豆腐羹食譜】入秋暖身湯羹 海鮮用料豐儉由人！👈👈有片睇

海鮮豆腐羹食譜

甜品糖水——花膠燉鮮奶、氣炸酥皮湯圓、桃膠雪梨桂花羹、陳皮紅豆沙、椰汁雪耳桃膠燉木瓜、酒釀丸子

【甜品食譜】花膠燉鮮奶養陰潤燥助入眠 新手浸發花膠4大貼士👈👈有片睇

【氣炸鍋食譜】氣炸酥皮湯圓中秋必食 外鬆脆內煙韌口感過癮！👈👈有片睇

【桃膠食譜】桃膠雪梨桂花羹滋潤養顏淡淡花香 加樣材料清甜健脾👈👈有片睇

桃膠雪梨桂花羹食譜

【紅豆沙食譜】中式糖水經典陳皮紅豆沙 鼎爺教你「起沙」秘訣！

陳皮紅豆沙食譜

【糖水食譜】椰汁雪耳桃膠燉木瓜 零技巧零失敗中式甜品！👈👈有片睇

椰汁雪耳桃膠燉木瓜食譜

【酒釀丸子食譜】暖笠笠甜品半小時搞掂 必勝兩招做出煙韌小丸子👈👈有片睇