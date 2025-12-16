冬至飲食2025｜補陽養腎別吃芝麻黑豆？中醫推薦宜吃10食物+5湯水

冬至2025｜冬至飲食｜冬至今年是12月21日（星期日），天文台預測當日天氣和暖。冬至大過年，做冬飯固然重要，但養生飲食也要有所調節。註冊中醫師邱穎琳便介紹了10款冬至期間適宜補陽養腎的食物，以及滋潤湯水食譜。



冬至飲食｜宜補陽養腎

在陰陽五行理論中，日照多而白晝長是為「陽」，冬至是每年日光時間最短的一天，過了冬至後，日光時間會開始增多，陽氣慢慢回升，因此冬至是陰消陽長轉化的關鍵節氣，古人稱之為「冬至一陽生」。

冬天適宜補益陽氣、養腎，所以推薦大家在冬至前後進食補陽養腎的食物。 註冊中醫師邱穎琳對立冬後的飲食建議

按圖看中醫推薦10種適宜冬至食用的食物：

10種冬至適宜的食物：

1 雞肉：味甘性溫，能溫中補氣

2 蝦：味鹹性溫，補腎壯陽

3 羊肉：味甘性溫，溫中補虛

4 蛇羹：味甘性溫，溫補陽氣，去風濕，強筋骨

5 栗子：味甘性溫，健脾補胃，益氣補腎

6 杞子：味甘性平，滋補肝腎

7 合桃：味甘性溫，補腎強腰，潤腸通便

8 人參：味甘性溫，可大補元氣，補脾益肺

9 生薑：味甘性溫，溫中健脾，止嘔

10 杜仲：味甘性溫，溫補肝腎，強筋健骨

冬至飲食｜冬至不宜吃芝麻黑豆？

邱醫師早前曾就立冬給予飲食建議，雖然立冬和冬至都是冬天，但冬至的天氣明顯寒冷得多，所以立冬時，需要補腎養陰兼補陽，到冬至時則應著重補腎、助陽和養陰。這亦解釋了為何立冬時可以多吃黑芝麻和黑豆，但冬至卻不宜，因為這兩種食材性質偏涼，不符冬至的飲食原則。除食品外，邱醫師也特別針對冬至提供湯水食譜。

邱醫師推薦冬至湯水1：當歸生薑羊肉湯（請按下圖）

當歸生薑羊肉湯有助溫陽補腎、溫中去寒。（Photo-AC）

當歸生薑羊肉湯食譜

材料：

當歸30克

生蔥100克

羊肉半斤

水2.6公升

做法：

1 羊肉洗淨切塊，加入滾水中，加少許酒汆水後，洗淨及瀝乾。

2 蔥切塊，拍裂，洗淨。

3 鍋燒熱下油，爆香蔥片及拌炒羊肉至釋出香味。

4 當歸和水下鍋，以大火煮滾，轉中小火煮1.5小時即成。

功效：溫陽補腎、補氣養血、溫中去寒之效。



邱醫師推薦冬至湯水２：人蔘雞湯（請按下圖）

人蔘雞湯可補氣健脾，冬至期間宜飲。（資料圖片）

人蔘雞湯食譜

材料：

人參15克

雞半隻

淮山30克

杞子15克

黨參15克

黑枣3枚

水24碗

做法：

1 雞去皮及洗淨內臟，切半並汆水。

2 其他材料洗淨後加水，以大火煲滾，轉小火煲2小時即可。

功效：補氣健脾



