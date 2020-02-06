【湯圓食譜】紫薯湯圓高纖養顏　一紫一白浪漫元宵必食甜品

正月十五，元宵將至，今年的心願特別希望身體健康！武漢肺炎疫情盡快平息。元宵必吃湯圓，有別於芝麻及花生，以紫薯來做餡，既高纖亦可攝取豐富的抗氧化物「花青素」，有助養顏美容。

湯圓寓意團圓、圓滿、和諧與吉祥。自製湯圓比購自市面的總覺得更美味，一番心機搓的湯圓，可以自己控制糖及油的分量，亦可以自創不同造型。想湯圓皮更柔軟，包餡不易破皮，可以用生熟粉糰的製法，先用暖水混和好糯米粉成粉糰，取一小份放進滾水內，灼熟成為熟粉糰，然後將兩份粉糰一起搓揉，這樣的湯圓皮拉展力更強、更保濕，煮熟後的湯圓口感更煙韌。

紫薯湯圓，用生熟粉糰的製法，這樣的湯圓皮拉展力更強，煮熟後的湯圓口感更煙韌。

上述的湯圓皮製法，也可應用在製茶果、糖不甩及煎餅等糯米食品上。不過，當糯米皮涼了會變硬，但只要翻熱食用，糯米皮會再度變煙韌軟腍。由於糯米粉揉成的粉糰沒有韌性，輕輕一掰會分開，糯米粉熟了就有黏性，它就像黏合劑將整個粉糰變得軟熟有彈性。

將一份白色粉糰；一份紫色粉糰再揉合一起，便成為雙色的雨花石湯圓。

一般常見的湯圓餡包括芝麻、花生及紅豆，其實用紫薯也是很好的選擇，紫薯本身的顏色亮麗，做餡心之外，也可取少量搓在糯米糰，成為天然紫色的湯圓皮，如果將一份白色粉糰；一份紫色粉糰再揉合一起，便成為雙色的雨花石湯圓。想餡心有流心的效果，做餡時做稀一點，可以加多一些牛油，但要謹記弄成小球之後，要放進雪櫃冷藏至硬身才好包餡。

先用清水灼熟湯圓，灼走多餘的糯米粉，再放入薑糖水煮一會，保持薑湯色清。

搓好的湯圓，我個人喜歡先用清水灼熟，因為湯圓皮外可能沾有糯米粉，以清水灼走便不會令薑糖水色濁。其次，我會將灼熟的湯圓「過冷河」，泡過冰水或凍水才放入熱的薑糖水裏煮2分鐘，可以保持湯圓外型美觀，口感更具彈性。

甜湯圓多以薑糖水伴隨享用，材料片糖半塊、薑1大塊及水500毫升。當煲滾水後，加入薑及片糖，待片糖煮溶便完成。

紫薯湯圓食譜

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攝錄：呂榮棟

攝影︰尹嘉蔚、呂榮棟

剪接：吳志豪

健康小貼士︰

紫薯有豐富的花青素，抗氧化效果佳，可以抗衰老，改善膚質，調理內分泌，另外它的纖維含量高，能促進腸胃蠕動，改善消化系統。

紫薯的纖維含量高，能促進腸胃蠕動，熬量亦比芝麻及花生等少。

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