【健康湯水食譜】粟米鬚節瓜湯袪濕健脾　粟米鬚平和利水消腫

現在天氣介乎春夏之間，春困要到5月左右才結束，這些天氣特別需要飲袪濕湯水。粟米很多人喜歡吃，但粟米鬚常常被忽略，以為沒有用。近年愈來愈多人推崇粟米鬚的功效，一於用粟米、粟米鬚和節瓜去煲一個袪濕健脾的「粟米鬚節瓜湯」。 攝影：鄧穎琪

粟米鬚節瓜湯所用的材料很簡單，主要是粟米、粟米鬚和節瓜，另外還有增強健脾功效的花生和眉豆。花生和眉豆在煲湯前需浸軟，但由於煲湯時間偏短，大約1小時左右，花生未必完全煲得腍。那麼你可以延長浸花生的時間，又或是用暖水去浸花生。

這個湯味道清甜、性質平和，適合大部分人飲用，但如果你本身對花生有敏感，或是患上痛風的話，則不要下花生去煲。另外，也可配上其他袪濕食材，如薏米、赤小豆、扁豆等。註冊中醫師邱穎琳強調粟米鬚利水消腫、清熱袪濕的益處，並大讚它是可入藥的食材，配合其他材料的話，對腎病、高血壓或糖尿病等都有治療功效。這個湯可加鹽飲用，但家人亦試過加冬瓜蓉等，讓它變甜，當作袪濕飲品般飲用。

粟米鬚節瓜湯食譜

整個湯有健脾、利水、袪濕的功效，十分適合潮濕天氣下飲用，尤其是它袪濕而不清熱，很適合春天天氣濕、有雨而氣溫不太高時飲。此外，由於現代人在室內工作長期開冷氣，所以夏天也很適合飲。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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