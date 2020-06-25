【水果解密】荔枝糖分高多吃易上火　3大食用建議謹記避免空肚食

時序入夏，又到了荔枝的產季。又香又甜的荔枝讓人食指大動，但台灣中西醫師陳至奐醫師提醒，荔枝性溫、吃多易上火，建議應適量食用；此外，吃荔枝時也要注意避免空腹食用，以免造成低血糖而引起不適。

入夏是荔枝的季節，香甜的荔枝讓人一個接一個停不下來，但荔枝糖分高又易上火，該怎麼吃才更健康呢？陳至奐醫師提供三個食用建議：（點擊下圖看清！）

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1. 避免空腹食用：

荔枝屬於高GI食材，若空腹大量食用會增加胰島素分泌而導致低血糖的問題，使人感到頭暈、無力、冒冷汗、甚至暈眩等症狀，故宜留心避免。

2. 適量忌口不發胖：

荔枝糖分高，約100克荔枝（約4至5顆）熱量約70大卡，相當於1/4碗米飯的熱量，若不忌口恐熱量爆表！若以荔枝來看，一份水果約為8至9顆的量，然而，若是吃玉荷包的話，因玉荷包籽小、肉厚、甜度高，因此一份應減少為5至6顆為宜。

3. 搭配降火食材：

荔枝性溫，吃多容易出現口乾舌燥、流鼻血等上火的症狀。建議食用前可先將荔枝殼洗淨、浸泡淡鹽水，食用後剝下來乾淨的荔枝殼可加水熬煮成茶飲，亦有退火之效。此外，也可選擇食用綠豆、銀耳、蓮子、薏仁等滋陰降火食材，以改善上火症狀。

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