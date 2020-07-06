【三餸一湯食譜】甜酸蓮藕片+豉汁蒸白鱔+子薑炒雞柳+清熱解暑湯

今天（7月6日）剛好是小暑，坊間有句諺語：「小暑過，一日熱三分。」小暑意味著天氣漸熱，不過還未到最熱的時候。這次的三餸一湯，就會用一些小暑適宜養生的食材做成涼盤甜酸蓮藕片，還有豉汁蒸白鱔及子薑炒雞柳兩道小菜，最後是解暑清熱的絲瓜豆芽豆腐湯。

小暑天氣高達33度，中醫一般建議大家食得清淡，食材方面推介蓮藕、蓮子、鱔、瓜果和綠豆等等，因此今次的三餸一湯，就運用了以上食材。

先從冷盤「甜酸蓮藕片」開始，中國人早在古代已有「小暑吃藕」的習俗，生蓮藕性寒，但煮熟後味甘性溫，有生津止渴、清熱除煩、養胃消食、養心生血、調氣紓鬱的效用。甜酸蓮藕片是簡單以冰糖、米醋、鹽和水煮成醃汁，浸泡灼藕片後，味道酸咪咪卻不會太嗆喉，很適合作夏日的開胃菜。

接著是「豉汁蒸白鱔」，有指小暑前後一個月的鱔魚最肥美，當中以黃鱔最好，但假如沒有黃鱔的話，白鱔都一樣可以。豉汁蒸白鱔佐飯一流的菜式，若然擔心自己不懂如何處理鱔魚，又怕它既潺且腥，以下會附有相關文章，教你由零開始解決這些問題，煮出爽口惹味的蒸鱔。

一般人覺得冬天才會吃薑驅寒，但這次用到的子薑，其當造期為5至8月，味道柔嫩又不會太辣，相對醒胃，又能幫助消化，尤其適合夏天食欲不振的時節。子薑配上菠蘿、三色椒和糖醋汁去做一道「子薑炒雞柳」，是大人小孩都喜愛的菜式。

湯水方面，推薦大家煲「絲瓜豆芽豆腐湯」，因為瓜果和綠豆芽等都是小暑適宜的食材，用來煲湯有助清熱氣、解暑、袪燥等，性質溫和猶勝涼茶。

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剪接：潘諾兒