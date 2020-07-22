【夏天飲食】天氣炎熱無食慾點算好？3大方向吃得健康維持免疫力

全球暖化，夏天愈來愈熱，我們也更容易食慾不振。但是這個季節同時也是日本腦炎、登革熱、腸病毒等傳染病的高峰期，如何在胃口不佳的時候能夠吃得健康，繼續維持免疫力，成了不可忽略的重點。其實把握住以下三大方向，我們都可以安然度過盛夏。 醫學審稿：蘇奕安 文：鄭光廷／Hello醫師

夏天炎熱無食慾？3大方向吃得健康維持免疫力（點擊下圖看清！）

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1. 飲食莫忘維持均衡

許多人因為高溫的關係，正餐丟著不管，只想吃零食，事實上，這種少量多餐的方式其實並非不好，每間隔1~2小時吃輕食、點心也行，不必堅持一日三餐。但是要讓食物能唾手可得，當飢餓感來襲，我們才能馬上開動。為了避免只吃小點而造成的營養不均，如何選擇食材就更顯得重要了！

若澱粉類吃得少，可利用綠豆、紅豆、番薯、芋頭做成甜品來補足，切記要減低調味用的糖用量。

若吃不下肉類食品，則可選擇植物性蛋白質，熱量既不會太高，也能讓口感變得更清爽，像是豆類食品、椰菜花、蘆筍等等都是挺好的選擇。

若想以「涼菜」補充膳食纖維，蔬果沙律就是首選。夏日當季的芒果、火龍果、熱情果、鳳梨配上生菜非常開胃。不過沙律沾醬熱量高，要酌量使用。

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2. 運動後吃不下也要用喝的

運動時食慾會下降，主要是因為身體在運動時會分泌賀爾蒙告訴大腦要抑制肌餓，加上原本在腸胃的血液跑到肌肉，進一步抑制腸胃吸收。夏天運動食慾下降會更明顯。營養師指出，運動後要補充醣類和蛋白質才能回補流失的肝醣以及耗損的肌肉。

運動後如果真的吃不下，也可以改用喝的補充營養，譬如自製香蕉堅果飲、燕麥奶等，有補才能幫助運動疲勞恢復喔！如果想要好好大快朵頤一餐，那建議你最好在用餐前避開高強度運動。

3. 多喝水避口乾促食慾

天氣一熱體內的水分也流失得很快，所以我們也要盡量補充，讓身體能正常地新陳代謝，避免影響食慾。不過水一口氣喝太多，或是一整天都沒喝水都會影響食慾，建議一次喝300cc，不要在飯前才開始大量飲水。另外，在冷氣房內也要記得持續補充水分，以免身體陷入脫水狀態。

由於香港、台灣均有非常盛行的「含糖飲料文化」，人手一杯的風氣之下，我們很容易攝取過多的糖份，讓體重上升，健康卻隨之扣分。也讓不少人覺得白開水沒有味道太「無趣」，因此水分攝取不足。如果想要添加風味又不想犧牲健康，切一點檸檬片加至白開水中是不錯的選擇。

不過根據「台灣衛福部國民健康署」的衛教資訊：檸檬和檸檬皮富含維他命C、類黃酮（Flavonoid）等營養素，確實有益健康。但檸檬水實際上並沒有改變體質的功效，千萬不要被所謂「檸檬水調整酸鹼體質」的網路資訊所蒙騙。人體血液的酸鹼值是恆定的，並不會因為喝了檸檬水，或是攝取了酸性、鹼性食物而有所變化，所以無須因此飲檸檬水。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：夏日炎熱沒食慾？把握3大方向吃得健康】