【低醣減肥】肌肉流失荷爾蒙失調4大害處　食幾多醣減肥最有效？

低醣飲食，是近年流行的減肥法，甚至稱聲可以減少患病。醣和糖不同，低醣不是少吃甜，而是少吃會產生糖分的食物，例如含碳水化物，像飯、麵包。低醣，其實不一定會帶來好處，同樣也會影響健康。究竟每人每天應攝取多少醣，怎樣才算低醣？低醣飲食會為身體帶來什麼負擔？

低醣飲食是時下流行的減肥法。(VCG)

低醣飲食是什麼？

進行低醣飲食，要先了解醣和糖的分別。有甜味的是糖，會產生糖分的稱「糖」，也就是「碳水化合物」，吃起來不一定甜，如飯、麵、麵包等。那麼低醣飲食又是什麼？

按圖看低醣飲食5大原則：

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低醣飲食，是不少減肥人士奉行的減肥法，但往往減得快，復肥反彈也快。若持續這種飲食法，還會對身體構成影響。

按圖看低醣飲食4大壞處：

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1. 影響甲狀腺健康

身體會產生一種甲狀腺激素（T3）來控制血糖和維持新陳代謝，有助減肥，也對整體健康和能量水平有重要作用。《Arch Intern Med》的研究發現，當卡路里和碳水化合物過低時，T3含量會下降，有機會導致甲狀腺正能病症（ESS），令人感到寒冷和呆滯。

過份採取低醣飲食有機會引起甲狀腺異常。（VCG）

2. 肌肉流失

增強肌肉除了蛋白質，還需要碳水化合物。即使攝取足夠蛋白質，降低碳水化合物的攝入也會引致肌肉流失，特別是經常鍛煉的人。《Life Sci》的一項研究發現，低醣飲食會令蛋白質分解，降低胰島素水平，肌肉糖原會被消耗，更多的蛋白質會被分解，令肌肉生長變慢，甚至流失。

3. 女性荷爾蒙失調

長期攝入太少碳水化合物會令激素被嚴重破壞，尤其是女性。根據《J Clin Invest》，當女性不攝取足夠卡路里或碳水化合物時，都可能會面臨下丘腦閉經。由於HPA軸對飢餓和壓力的反應敏感，激素水平如黃體素及雌激素會急劇下降，令荷爾蒙失調並引致停經或經期不定，嚴重甚至會引致不育。

4. 慢性病：抑鬱、焦慮、骨質疏鬆

荷爾蒙分泌混亂，另外亦會導致許多其他慢性疾病，包括低血糖，脂肪增長，骨質密度損失，焦慮，抑鬱、慢性炎症和疼痛、慢性疲倦等。荷爾蒙對人體運作非常重要，失調會引起許多不同疾病。

如何定義低醣？

根據《Examine.com》的報導，低醣有4個程度，適合不同人選擇。

1. 極低醣的生酮飲食（每日攝取少於50克醣，即半碗飯左右份量）

2. 比一般人的碳水攝取量低（每日攝取少於150克醣，即1碗飯左右份量）

3. 算不上是低醣飲食，但比起一般攝取量低（每日攝取少於250克醣，即2.5碗飯左右份量）

4. 周期性生酮飲食，短時間內補充碳水（平日不吃醣，只在周末食醣）

低醣飲食有分不同程度，應按自己需要選擇。（Dan Gold/Unsplash）

哪種最適合我？

根據《Precious Nutrition》的報道，有70%以上的人在吸取正常分量的碳水化合物時，身體機能運作最好，同時有25%的人只減少攝取一點碳水化合物都已經可以達到最佳的瘦身效果。甚至，2.5%的人每日攝取70%以上的碳水化合物也能有很好的表現。

其實不論想進行哪種方式，最重要都是要衡量身體狀況，找出最適合自己的飲食方式。低醣飲食的確可以令你在短時間內減重，但假如長時間維持低碳，甚至無碳，就需要小心留意身體有沒有帶來警號，提醒你吸取碳水化合物了。

資料參考：Precision Nutrition