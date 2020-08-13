【龍井蝦仁食譜】杭州名菜簡易速成版　茶香甘醇不澀要注意……

龍井蝦仁是有名的杭州菜，雖然賣相十分簡單，但在菜館食也不是太便宜。這道菜式原本多用河蝦，在蝦味中滲出淡淡的茶香，以為是一道高難度菜式，但原來在家自製也有很輕鬆簡易的方法。

龍井蝦仁味道較清淡，當然用新鮮蝦較佳，但河蝦不易找，所以在街市裡找其他品種的新鮮蝦代替亦可。買回來之後去走蝦頭、蝦殼，再挑出蝦腸，留低蝦肉部分備用。開始之前先泡龍井茶葉，待水溫回暖然後浸蝦，因太高溫的話，蝦未落鑊已經熟了。另一點要注意的是，茶葉不是下得愈多就愈香，過量的話會令菜式變得苦澀，今次用了大約2湯匙，大家可酌量加減。

沖泡完的龍井茶葉，可留起，之後再回鑊與蝦同炒。

鮮蝦並沒有加調味料去醃，一來這菜式味道淡雅，二來是因為會用龍井茶浸蝦，讓茶的甘醇芳香被蝦仁所吸收，因此只集中突出茶味就好。浸過的蝦，在烹煮前要稍為瀝乾，但不用抹至全乾，因這樣會使茶香流失。

龍井蝦仁食譜

健康小貼士：

蝦不但高蛋白質而脂肪低，其「蝦青素」是天然抗氧化劑，能延緩人體老化、避免細胞被自由基傷害。而龍井亦蘊含維他命C，人體每天約需要60至70微克的維他命C，而100克高質龍井茶葉，有高達500至600微克的維他命，每日只飲10克茶葉所沖泡的茶，基本上已可補充足夠維他命C。

攝影、攝錄：李敏聰、黃卓敏

剪接：楊帆

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