【海鮮食譜】鹽焗蟶子鹹香鮮甜爽口彈牙　3類常見蟶子食法各不同

鹽焗蟶子做法簡單，而且用鹽焗這個方法又能保存食物的鮮味，再加上花椒、胡椒粒等調味料，令整道菜更添香味。不過並非每一款蟶子都適合鹽焗，你又知道應該用哪一款嗎？

蟶子通常會蒸或炒，對比需要剝殼的蝦蟹更受歡迎，全因用叉子輕力就能將熟蟶子起肉，簡單方便，吃得爽快。走進魚檔，通常都會看到3款不同大小的蟶子，分別是蟶子皇、黃蟶子及扁蟶。在大牌檔經常吃到的大多是黃蟶子，尺寸會是3款之間，炒過的黃蟶子肉質會更爽口彈牙。蟶子皇則是3款中最大隻，最常以蒜蓉或豉汁蒸，吃出其鮮香惹味。至於鹽焗的話，大多會用扁蟶，因小小的一隻蟶子最適合整鍋烹調，味道鹹鮮帶一點甜，令人吃不停口。

按圖看三類蟶子不同的烹調方法：

處理蟶子時，只需用刀從蟶子殼中間的縫隙由上而下剖開就可以，之後用刀將一坨綠綠黑黑的污物去走，再以水沖洗乾淨，也要連同外殼刷洗。除此之外，也要謹記將蟶子完全瀝乾才放在粗鹽上，否則粗鹽溶化後蟶子的味道會過鹹，不建議食用。

鹽焗蟶子食譜

健康小貼士： 蟶子蛋白質含量頗高，每100克就有7.2克蛋白質，還富含維他命A、硒和碘，對於甲狀腺功能亢進病人等有保健功效。不過，由於蟶子肉性寒，故脾胃虛寒者或消化不良人士皆不宜食得過量。

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攝錄：陳錦超、陳嘉杰

剪接：陳詩敏