【15分鐘煎餸食譜合集】家常香煎菜式金黃香口　少油一樣不失風味

撰文：鄧穎琪
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煎，固然令食物香口，可是總有不少人將它與炸物相提並論，覺得兩者都是嘥油又麻煩，吃起來很不健康。其實煎未必一定要多油，而且不少菜式都是非常簡單，大約15分鐘已能完成。以下就介紹一些煎的食譜容易又省時，趁這個機會為煎菜式平反一下！
大家怎麼理解「煎」這種烹調方法？大廚梁輝雄曾經講過：「煎就是用少量的油來傳導熱力，把食物做到外脆內軟，保留肉汁。」所以煎其實並不多油，坊間一般有分為生煎、煎封、煎煮及乾煎等，家常菜較常見的是前兩者，生煎就是把食材由生煎至熟，不帶任何醬汁；而煎封則是將食材煎熟後加醬汁略煮。總的來說，煎的菜式種類有很多，不獨是簡單煎隻荷包蛋而已。
想佐飯的話，可以整芝麻檸檬蝦、蝦醬雞翼、鹹魚煎肉餅等，甚至是直接還原快餐店的鐵板牛肉飯。除了家常小菜，過節或紀念日亦可以用15分鐘做一道香草煎羊架，哪怕家中沒有焗爐都一樣能做出體面的經典西餐名菜，很方便吧？以下將把煎餸分成肉類、海鮮、豆腐和蛋的類別，總有幾款合你胃口，要是怕油膩的話，記得下少點油，或是上碟前先用廚房紙印油，這樣便既香脆又乾爽！
肉類
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海鮮
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蛋、豆腐
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