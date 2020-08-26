【15分鐘煎餸食譜合集】家常香煎菜式金黃香口　少油一樣不失風味

煎，固然令食物香口，可是總有不少人將它與炸物相提並論，覺得兩者都是嘥油又麻煩，吃起來很不健康。其實煎未必一定要多油，而且不少菜式都是非常簡單，大約15分鐘已能完成。以下就介紹一些煎的食譜容易又省時，趁這個機會為煎菜式平反一下！

大家怎麼理解「煎」這種烹調方法？大廚梁輝雄曾經講過：「煎就是用少量的油來傳導熱力，把食物做到外脆內軟，保留肉汁。」所以煎其實並不多油，坊間一般有分為生煎、煎封、煎煮及乾煎等，家常菜較常見的是前兩者，生煎就是把食材由生煎至熟，不帶任何醬汁；而煎封則是將食材煎熟後加醬汁略煮。總的來說，煎的菜式種類有很多，不獨是簡單煎隻荷包蛋而已。

想佐飯的話，可以整芝麻檸檬蝦、蝦醬雞翼、鹹魚煎肉餅等，甚至是直接還原快餐店的鐵板牛肉飯。除了家常小菜，過節或紀念日亦可以用15分鐘做一道香草煎羊架，哪怕家中沒有焗爐都一樣能做出體面的經典西餐名菜，很方便吧？以下將把煎餸分成肉類、海鮮、豆腐和蛋的類別，總有幾款合你胃口，要是怕油膩的話，記得下少點油，或是上碟前先用廚房紙印油，這樣便既香脆又乾爽！

肉類

【肉餅食譜】鹹蛋煎肉餅鹹香惹味 肉餅結實不易散4大貼士！

鹹蛋煎肉餅食譜

【肉餅食譜】鹹魚煎肉餅鹹香脆口 15分鐘製出惹味中式漢堡扒

鹹魚煎肉餅食譜

【蒜香豬扒食譜】香口肉嫩家常菜 自製金黃炸蒜記得一個步驟

蒜香豬扒食譜

【欖菜排骨食譜】簡易家常菜 欖菜健康惹味萬能百搭

欖菜排骨食譜

【黑椒牛肉飯食譜】自製香蒜汁惹味 15分鐘即煮即食！

黑椒牛肉飯食譜

【雞翼食譜】椒鹽雞翼新手必學 只靠3樣材料超惹味！

【雞翼食譜】煎鹽焗雞翼15分鐘煮好！如何煎出少油脆皮雞翼？

【雞翼食譜】蝦醬雞翼15分鐘煮好 不用油炸一樣皮薄脆口金黃色！

蝦醬雞翼食譜

【香草煎羊架食譜】零失手西餐過節夠體面 加3樣調味有助辟羶

香草煎羊架食譜

海鮮

【蝦食譜】芝麻檸檬蝦自調酸甜開胃醬汁 省油製法一樣金黃香脆

芝麻檸檬蝦食譜

【蝦食譜】黑白胡椒蝦辛香撲鼻夠惹味 材料簡單零失敗

黑白胡椒蝦食譜

【蝦食譜】蒜香牛油蝦彈牙香噴噴 零失敗宴客菜10分鐘煮好！

蒜香牛油蝦食譜

【薑葱蠔食譜】肥美肉嫩脹卜卜 滋陰抗氧化自家製「蠔」無難度

薑葱蠔食譜

【蜜汁煎金蠔食譜】肥美金蠔當造 15分鐘閃亮上桌

蜜汁煎金蠔食譜

蛋、豆腐

【九層塔煎蛋食譜】15分鐘做出台式家常菜 九層塔芳香又補血！

九層塔煎蛋食譜

【蛋食譜】香煎芙蓉蛋10分鐘搞掂 金黃香口不易散全靠……

香煎芙蓉蛋食譜

【豆腐食譜】蔥燒玉子豆腐外焦內嫩全靠佢！10分鐘簡易拌飯菜

蔥燒玉子豆腐食譜

【滑蛋蝦仁扒豆腐食譜】滑捋捋家常小菜 3大秘訣炒出鮮嫩滑蛋！