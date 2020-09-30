【洗切水果貼士】菠蘿柚子火龍果甜啲要咁切...8種水果正確清潔法

如何洗水果？水沖、浸泡以為乾淨？用錯方式可能為細菌蘊釀滋生溫床。切水果看來十分簡單，同樣無章法亂切，隨時弄到雙手及周遭混亂骯髒。以下先了解洗水果的正確方法包括龍眼 、提子、藍莓、士多啤梨、車厘子 、蜜瓜及木瓜，確保乾淨。

龍眼

本報記者曾向食安中心查詢，中心回覆指龍眼在收割後，農夫或食品生產商可能用化學物例如二氧化硫處理龍眼，來延長保質期。二氧化硫屬低毒性，並可溶於水中，清洗和烹煮便可除去大部分的二氧化硫。

按下圖了解清洗龍眼的方法及選購貼士︰

莓果類​食用前才水洗

莓果類例如士多啤梨、藍莓及紅桑子等相當脆弱，遇水很容易便腐爛，如果沾了水後再放置在潮濕的環境下，便很容易受霉菌侵襲，因此建議食用前才水洗。此外，食安中心也就有效清洗水果列出安全指引。

提子、藍莓

提子、藍莓上的白末是水果天然蠟質，用以鎖住水分也是保護層，在經過採收後，水果會被洗淨去泥污才出售，而部分天然蠟質會被洗掉，果商會噴上食用果蠟防止水果皮皺縮或沾污。縱使食用果蠟是安全，但水果經運輸及擺放後，容易沾了灰塵或污垢，清洗乾淨更安心食用。

按下圖了解清洗提子、藍莓的方法︰

士多啤梨、車厘子

士多啤梨多年以來被美國公益組織「環境工作組」（E WG）發佈的「農藥生產購物指南」中評為最骯髒水果第一名，農藥殘留問題嚴重。本報記者亦曾向資深果欄檔主陳文玲（Mandy）請教洗士多啤梨的方法，Mandy提醒千萬不能浸泡士多啤梨，因為農藥是水溶性的，浸泡反令農藥滲入士多啤梨。

按下圖了解徹底清洗士多啤梨、車厘子的方法︰

+ 3 + 3 + 3

蜜瓜、哈密瓜、木瓜

據食安中心指出美國有過百宗沙門氏菌感染個案懷疑與木瓜有關，並引起大眾關注。有硬皮或有粗糙網狀外皮的水果在切割時，細菌或有可能轉移到果肉，有利微生物滋生污染水果。所以，在剝皮或切片前，要先擦洗水果的硬皮，或以清潔水果的專用刷在流水下徹底刷洗。

蜜瓜、哈密瓜、木瓜等，在剝皮或切片前，要先擦洗水果的硬皮，或以清潔水果的專用刷在流水下徹底刷洗。（Kenny Timmer/Unsplash）

請按圖了解更多清洗水果及切水果前後的9大安全貼士︰

+ 4 + 4 + 4

切水果正確方法 鮮甜乾淨又簡單

至於識切水果，不浪費果肉之餘，果肉吃起來的時候可能更鮮甜，處理過程亦夠乾淨企理。留意柚子及西柚，切錯或瓣錯，果肉有變苦的問題。以下提供切火龍果、西柚、柚子、西瓜、菠蘿及芒果的貼士，不妨參考。

火龍果

水果的切法不同會令甜度有異？

傳聞將同一個火龍果，用放射狀切成一塊塊三角狀，比起用棋盤狀切法，切成一塊塊長方狀甜度更高，味道更濃，口感較好，在嘴巴裡的水分也較多。記者向水果達人「果道館」負責人黃冠雄（Nicholas）請教，Nicholas解釋水果不會因為切法不同，而甜度不同，水果本身是甜，任何切法也不改變水果的甜度。

按下圖有火龍果的正確切法︰

西柚

不過，以西柚為例，西柚外皮的精油有苦澀味，如果用刀切西柚，外皮的精油會被帶進果肉，令果肉變苦。

按下圖有西柚的正確切法︰

西瓜

西瓜沒有規定放射狀或者是棋盤狀的切法，對半切開，再對半切開便可以。Nicholas提醒挑選西瓜時，看看蒂頭，根要彎曲不要直，根下的肚臍愈小愈好。瓜紋愈深也愈好，並且分佈要平均。若拍打西瓜的聲音大概像拍胸口的感覺，聲音太實，代表水分太多。切開西瓜，見果肉有起沙現象，因為水分已流失，雖然味道甜，卻沒有西瓜肉，口感不好。

西瓜沒有規定放射狀或者是棋盤狀的切法，對半切開，再對半切開便可以。（Big Big Shop圖片）

菠蘿

切菠蘿原來沒有想像中麻煩，不需開菠蘿神器，不用逐隻菠蘿眼慢慢挑，只要學懂「切格仔」的方法，吃鮮菠蘿從此簡單，不浪費果肉，不弄污雙手，過程方便、快捷及易處理。

按下圖看切菠蘿不髒手2招︰

+ 16 + 16 + 16

芒果

芒果中間的巨核令芒果不好切，不易應付，多汁的芒果，不浪費分毫原來有2個簡單方法，起肉、起核不髒手。

按圖了解如何切芒果及2個簡易技巧將芒果迅速起肉︰

+ 12 + 12 + 12

【同場加映】正確剝柚子方法 ︳告別無限搣皮 更不會令柚肉苦澀