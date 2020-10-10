【煮飯貼士】免浸免焗中泰日各種米都適用　香軟彈滑煮飯3大秘技

煲飯，看似是一個平平無奇的煮食過程，但要煮出一碗甘香、口感軟硬適中的米飯亦要花上不少技巧，即使用電飯煲煲飯，仍得注意米水分量，否則只成毫無咬口的飯粒。煲飯技巧除了可以靠經驗累積，亦可以從食物科學著手，以下的貼士不需要調味料、不需要浸米，便可以煮出內軟外彈的米飯！

飯，天天都吃，更看似碗碗一樣，但如何煮出一碗令人回味的米飯是一大學問。單單是白米的品種已多如繁星，如新潟米、越光米、茉莉香米等等。每款白米各有面貌和個性，或許每一款米都各有烹煮技巧，不過今次來一個還原基本步，用食物科學的角度來完成這個煮飯貼士，而且科學煮米原理不管什麼米都適用，煮好後更不用再焗！

按圖看了解煮出內軟外彈、粒粒分明米飯的方法：

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為何煮飯加熱水而非室溫水？

平常煮飯時，大家對於水的溫度並不講究，原來用熱水可以把米粒中的一樣物質殺清，從而演化成甘香軟糯又彈的米飯。

煮飯時用熱水可以把米粒中的一樣物質殺清，從而演化成軟硬適中又彈的米飯。

按圖了解煮飯加熱水而非室溫水的科學原因︰

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跟大廚學「煲靚飯」！

按圖看尹達剛師傅「煲靚飯」8大貼士：