【減肥】10大食物減慢新陳代謝　乳酪、麵包原來是致肥元兇

減肥、消腩，真的很難！有些人明明已經有健身、適量進食、睡眠充足……可是怎麼還是瘦不起來？其中一個原因，可能就是新陳代謝率不足！以下就會介紹10種減慢人體新陳代謝的食品，有些你以為是健康的食物，原來才是暗害減肥失敗的元兇，趕快看看有那一些吧。

新陳代謝其實是個統稱，用來形容蛋白質、脂肪與碳水化合物等分解及轉化成能量的過程。當身體燃燒卡路里，並將之轉化為能量的效率愈高時，增加體重的可能性就愈低。但是，當這種自然能力無法在最有效的狀態下發揮作用時，你的身體就無法分解出所需的脂肪，自然減肥失敗。

新陳代謝率慢，身體將脂肪轉化成能量的速度也會減慢，人就自然會變肥。（GettyImages）

新陳代謝主要分成兩類，合成代謝（Anabolism）與分解代謝（Catabolism）。合成代謝讓我們的身體生長與合成細胞，維持組織活動；分解代謝則是將分子分解成更細小單位的一個化學反應。簡單而言，一個新陳代謝率快的人，減起肥來都更容易。

一講到有何食物會對新陳代謝造成壞影響，首先你可能會想到煎炸食物、酒類等等，但最讓人意想不到的，是許多表面上看來很健康的食物，如：乳酪、燕麥棒等，原來一樣會破壞新陳代謝。

請按下圖睇20種會減慢新陳代謝的食物：

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講完要避免哪些食物之後，當然要了解應該攝取那些食品才能增加新陳代謝率。