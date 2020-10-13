【入廚貼士】港姐謝嘉怡父親還原大埔橋頭雞粥　加一樣材料更幼滑

撰文：余曉彤
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雞粥是大排檔的經典美食之一，除了沙田雞粥享負盛名外，大埔「橋頭雞粥」亦是當年廣為人知的名物。雖說「橋頭雞粥」己不能在大埔中找到，但原來本屆港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）的爺爺是多年前大埔的「雞粥大王」，近日她爸爸更在節目中公開失傳的雞粥食譜！
年輕一代未必對大埔粥舖「謝華記雞粥」有印象，但對本屆港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）來說則是難忘的回憶，因為「謝華記雞粥」的店主正正是Lisa的爺爺謝樹華。謝華記於1972開張，初營業時在廣福橋橋頭擺檔，因此又名「橋頭雞粥」，做消夜時段為主，由傍晚開到凌晨。節目組亦訪問不少大埔老街坊，很多人對Lisa爺爺謝樹華的粥店相當懷念，更指是當年必吃宵夜。
謝華記雞粥在大埔不少大埔老街坊，很多人對Lisa爺爺謝樹華的粥店相當懷念。（《東張西望》電視截圖）
為了令失傳的雞粥還原，節目組找到Lisa的爸爸謝廣勝（Peter）大談粥店歷史，更即席示範烹煮橋頭雞粥的步驟及秘訣，原來除了雞要新鮮外，火喉亦非常重要。謝廣勝指父親所煮的雞粥有兩種食法，分別是把雞斬件後把粥舀下去；另一種食法是雞件和粥分開吃，各有味道。
大埔「謝華記雞粥」／「橋頭雞粥」（《東張西望》電視截圖）
按圖看Lisa的爸爸謝廣勝還原大埔「謝華記雞粥」的步驟及貼士：
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大廚教路煲出綿滑靚粥！
煲粥技巧各施各法，除了學習Lisa爸爸的「橋頭雞粥」外，亦可以跟海景嘉福洲際酒店的中菜行政總廚梁輝雄師傅學習煲綿滑靚粥的技巧，他曾經接受過訪問，講解煲粥的8個秘訣！
按圖看梁師傅教煲綿滑靚粥8個秘訣：
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雞粥食譜參考：
瑤柱冬菇雞粥食譜