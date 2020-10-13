【入廚貼士】港姐謝嘉怡父親還原大埔橋頭雞粥　加一樣材料更幼滑

雞粥是大排檔的經典美食之一，除了沙田雞粥享負盛名外，大埔「橋頭雞粥」亦是當年廣為人知的名物。雖說「橋頭雞粥」己不能在大埔中找到，但原來本屆港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）的爺爺是多年前大埔的「雞粥大王」，近日她爸爸更在節目中公開失傳的雞粥食譜！

年輕一代未必對大埔粥舖「謝華記雞粥」有印象，但對本屆港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）來說則是難忘的回憶，因為「謝華記雞粥」的店主正正是Lisa的爺爺謝樹華。謝華記於1972開張，初營業時在廣福橋橋頭擺檔，因此又名「橋頭雞粥」，做消夜時段為主，由傍晚開到凌晨。節目組亦訪問不少大埔老街坊，很多人對Lisa爺爺謝樹華的粥店相當懷念，更指是當年必吃宵夜。

謝華記雞粥在大埔不少大埔老街坊，很多人對Lisa爺爺謝樹華的粥店相當懷念。（《東張西望》電視截圖）

為了令失傳的雞粥還原，節目組找到Lisa的爸爸謝廣勝（Peter）大談粥店歷史，更即席示範烹煮橋頭雞粥的步驟及秘訣，原來除了雞要新鮮外，火喉亦非常重要。謝廣勝指父親所煮的雞粥有兩種食法，分別是把雞斬件後把粥舀下去；另一種食法是雞件和粥分開吃，各有味道。

大埔「謝華記雞粥」／「橋頭雞粥」（《東張西望》電視截圖）

按圖看Lisa的爸爸謝廣勝還原大埔「謝華記雞粥」的步驟及貼士：

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雞粥食譜參考：