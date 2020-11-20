【補腎湯水合集】10款益腎家常靚湯有肉有素　改善手足冰冷抗疲勞

補腎湯水一年四季可飲，尤其在冬天，體質弱的人宜做好禦寒保暖，防止感冒，補腎湯水在當中可助一臂之力。從中醫角度說有「防寒養腎」的概念，選擇益腎的食材，固腎禦寒，增強抵抗力，女士補腎則可容光煥發。以下10款家常湯水，包括肉湯及素湯，中醫表示有助補腎、健脾及改善四肢冰冷等功效。

溫補性及益腎的食物，包括栗子、淮山、核桃、蘿蔔及雞肉等，湯水例如「淮山沙參蟲草花湯」，淮山及栗子可補腎健脾；蟲草花能益腎補肺；杞子能明目及補肝腎。補腎不止於男士，女士也要補腎，「腎主水，其華在髮」，腎好；頭髮柔韌有光澤。如果女人腎虛，容易有眼花暈眩、記憶力下降、體力不濟、月經不調、黑眼圈、掉頭髮及易胖。而黑色食物有助改善腎臟功能，譬如黑豆和黑芝麻等，對於補腎有幫助。

淮山沙參蟲草花湯，淮山、栗子及蟲草花皆有益腎之效。

肉湯

淮山蘿蔔排骨湯︰ 健脾補腎 老少咸宜除濕困

淮山蘿蔔排骨湯食譜

蟲草花蓮藕瘦肉湯︰ 補腎潤肺 潤澤皮膚一家都啱飲

魚翅瓜蟲草花湯︰ 補肺益腎 如何分辨魚翅瓜生熟？

魚翅瓜蟲草花湯食譜

木瓜花生雞腳湯︰ 滋潤清甜 用咩木瓜煲湯好？

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素湯

蓮藕栗子合桃湯︰ 不溫不燥 健脾補腎助安神入眠

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姬松茸蟲草花栗子湯︰ 養心安神補肝腎蟲草花點整

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茶樹菇黑豆合桃湯︰ 立冬後養生湯助改善四肢冰冷

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養生淮山沙參蟲草花湯︰ 防寒養腎抗手足冰冷

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姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯︰ 健脾補腎滲濕消水腫

姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯食譜

茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯︰ 鮮甜素湯健脾補腎補血

茶樹菇蟲草花杞子圓肉湯食譜

猴頭菇淮山無花果湯︰ 適合日常補健強身提神

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蘆筍粟米番茄湯︰ 養脾補腎抗疲勞

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【同場加映】營養師中醫推20種益腎食物 2款補腎抗寒湯水

按圖了解20種有益腎臟的食物︰