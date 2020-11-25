【月亮蝦餅食譜】台灣小食泰國特色？蝦膠爽彈3招加1樣材料易起膠

月亮蝦餅，常常被誤為是泰國小吃，其實它是源至台灣，更糅合泰菜及越菜的特色而成。香薄脆口的春卷皮配爽口彈牙蝦滑，喜歡的話可沾上泰式甜辣醬，增添滋味。

月亮蝦餅是一種台灣小食，經油炸後，金黃色的香脆春卷皮就好像月亮一樣，故有此名。同時，亦有另一個說法是因為油炸前，春卷皮呈現白色的樣子，就像皎月般明亮。不管是那一個說法，這個小食也是一道好看又有意境的美食。至於製作月亮蝦餅的步驟並不繁複，若想再簡單點，可以用現成的蝦膠代替自製蝦滑作餡料。

油炸後的月亮蝦餅蘸泰式甜辣醬，更添滋味。

自製蝦膠並非想像中困難，最重要是有耐性，同時更要控制分量，不然便需要後天加工而達至挺身。

按圖看自製蝦膠3個秘訣：

月亮蝦餅食譜

健康小貼士：

蝦具有高蛋白質，其優質蛋白能修復人體受損的細胞，甚至補充膠原蛋白，使皮膚保持光滑，並且強化人體健康機能。另一方面，蝦的脂肪含量偏低，對體質虛弱人士來說，是很好的天然補充營養食物。蝦殼亦含有「蝦青素」，是一種天然抗氧化劑，能延緩人體老化，目前更被廣泛利用於不同化妝品或營養補充劑。

相關食譜：【蝦多士食譜】15分鐘小吃酥脆鮮甜 自製蝦膠加一樣材料更嫩滑！

蝦多士食譜

相關食譜：【芝心蝦丸食譜】自製蝦丸大粒過乒乓波 逐步學打超爽彈蝦膠！

芝心蝦丸食譜

攝錄：陳嘉杰、楊帆

剪接：陳尚欣