減肥｜冬天多吃維他命A促代謝助燒脂　10大高維他命A食物生菜都係

脂肪是由白色脂肪和棕色脂肪組合而成，過多白色脂肪會導致肥胖，但棕色脂肪被燃燒時，同時燃燒體內卡路里，有助加快身體新陳代謝。奧地利有科學家發表一項研究報告，發現在寒冷的天氣下，多攝取維他命A有助身體將體內白色脂肪轉化成棕色脂肪。

每100克紅蘿蔔含852微克維他命A ，佔每日建議參考攝取量95%。（Jacqueline Brandwayn/Unsplash）

白色脂肪（WAT）是靜態脂肪，處於皮下和內臟間，負責儲存多出的能量，保護身體器官及有助保持溫暖。不過，過多的白色脂肪並非好事，它會導致肥胖，也可能誘發心臟病、糖尿病和增加其他疾病的風險。

棕色脂肪（BAT）為活躍脂肪，被鐵含量豐富的線粒體（mitochondria）包圍，因此產生棕色，一般位於鎖骨和肩膀附近，負責於低溫環境下為身體保暖，當棕色脂肪被燃燒時，同時會燃燒體內卡路里，有助加快身體新陳代謝，引起「產熱效應」（Thermogenesis）。

當棕色脂肪被燃燒時，同時會燃燒體內卡路里，有助加快身體新陳代謝。（VCG）

奧地利有一項研究發表在《Molecular Metabolism》，實驗發現老鼠在寒冷的天氣下，吸取了更多維他命A後，會令白色脂肪細胞呈現棕色脂肪細胞的特徵，通過維他命A誘發棕色脂肪產熱，增加細胞新陳代謝率和能量消耗，這可能有助預防肥胖。

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參考資料︰Science Direct/My Food Data