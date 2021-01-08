揀蘿蔔貼士｜不同部位不同甜度邊啲宜燜燉？白蘿蔔辣或甜一望就知

白蘿蔔正值當造，農曆新年又快到，不少人已經準備為整一底底蘿蔔糕而張羅。但如何選購到合適的靚蘿蔔？怎樣知道白蘿蔔哪些較甜、哪些較辣？最近就有日本網友在Twitter分享了一個連很多大廚都不知道的「蘿蔔」分辨方法。

根據日本媒體Maidona News（まいどなニュース）報道，有日本網友（ごまたん）近日在社交媒體分享，指大家所熟知的食材「白蘿蔔」，其實有分辣味較重和不辣兩種。原來一根蘿蔔辣還是甜，可從蘿蔔表皮上的洞就能判斷，猜猜看下圖哪一個蘿蔔比較辣？

按下圖看分辨白蘿蔔甜或辣的方法！

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雖然這位網民知道這個分辨方式，但他很意外竟然有許多人不知道，甚至大部分西餐廚師完全不在乎，通通混在一起使用。他還說，如果挑選時，蘿蔔的葉子還在，可以藉由葉子判斷是否新鮮。

同場加映：如何鑒別美味白蘿蔔方法（請按圖）

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很多人雖然嫌蘿蔔皮較硬，會削掉再吃，但皮其實是養分最豐富的部位，因此他自己會連皮作料理。不過，有人覺得白蘿蔔帶點苦澀，要去掉苦澀味，台灣料理達人阿基師傅亦有辦法。

按下圖看2招去蘿蔔苦澀味！

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白蘿蔔準備好了，可以開始製作不同菜式，不妨參考以下蘿蔔相關食譜。

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參考資料：世界新聞網 -蘿蔔怎麼吃？達人教挑「不辣蘿蔔」 這部位最適合煮湯