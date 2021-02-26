【氣炸鍋食譜】溏心蛋流心蛋氣炸一樣得！免水煮免刺孔成功3貼士

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-02-26 19:31

流心蛋煮法千變萬化，坊間亦有不同小秘技可供參考，不過仍需開爐煲水把雞蛋烚至半生熟。若然不想開爐煲水烚蛋，用氣炸鍋一樣可以氣炸出流心蛋，更不用任何秘技，放入鍋內一「炸」便成功。 攝影：蕭文學、余曉彤

氣炸鍋可以整流心蛋？記者第一次聽到都半信半疑，煎炸食品、蛋糕等食物都可以用氣炸鍋完成，但流心蛋又如何做到呢？記者嘗試過後，發現氣炸鍋的確能夠「炸」出流心蛋，而且事前亦不需要準備任何工夫，如雞蛋擺放至室溫、在雞蛋氣室刺小孔等，直接從雪櫃拿出來氣炸便可。

製作氣炸鍋流心蛋事前不需要準備任何功夫。

對比用水煮的溏心蛋 ，用氣炸鍋煮的更來得方便快捷，因為準備工夫可以說是零，烹煮時不用計時，亦免睇火。坊間建議氣炸溫度為160-180°C，時間為7-8分鐘，事前亦不必將氣炸鍋預熱。記者分別嘗試了坊間建議的氣炸溫度及時間，觀察每隻雞蛋的結果，看看哪個溫度的效果最理想？

氣炸鍋流心蛋準備材料及工具：雞蛋、冰水及氣炸鍋。

按圖看氣炸鍋流心蛋步驟、貼士及不同溫度的效果：

+ 9 + 9 + 9

總結：氣炸溫度170°C效果最好、成品最像溏心蛋！

以上述的結果得知，以170°C氣炸出來的效果最像溏心蛋，若喜歡蛋汁多一點的流心蛋可選擇160°C為佳。儘管使用氣炸鍋非常方便，但脫殼方面則比用水煮的更為困難，即使雞蛋已經完全冷卻，蛋殼亦難以移除，特別是160°C氣炸的雞蛋，最終蛋白外型岩岩巉巉。

左邊的為流心蛋，氣炸溫度為160°C；右邊的為溏心蛋，氣炸溫度為170°C。

不過，以上溫度及效果只作參考，因不同牌子的氣炸鍋熱力傳輸、內膽大小都不一，建議可以多加嘗試尋以氣炸出自己喜歡的溏心蛋或流心蛋。

【同場加映】溏心蛋一學就會的秘密 醬油汁更甘甜香濃原來要加…

可樂溏心蛋（資料圖片／鄧穎琪攝）

按圖看可樂溏心蛋的製作材料、詳細步驟和8個貼士：