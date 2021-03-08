炒蛋貼士｜雞蛋達人簡易2招做出綿滑炒蛋　多個煲更易掌握溫度？

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-03-08 21:00

炒蛋的花樣有很多，有人會加牛奶或蛋黃醬、有人傾向甚麼都不加，吃它最原本的蛋香味。不過，炒蛋的技巧並不是那麼容易掌握，許多時候不小心煮得太老，完全沒有幼滑的感覺。日本專業「三星侍蛋師」友加里，就曾在電視節目中分享「酒店級炒蛋」的做法，把酒店大廚的炒蛋方法簡化，加多一種材料及多用一個煲，即可做出新手都零失敗的完美炒蛋！

綜藝節目《得する人損する人》（港譯：《生活小貼士》其中一集，請來有「三星侍蛋師」資格的藝人友加里，分享她的炒蛋鬆軟小貼士。她參照了酒店大廚的做法並加以簡化，使新手都更易控制溫度，輕鬆做出滑不溜口的綿密炒蛋。

友加里絕對是雞蛋達人，在日本考獲三星等級資格證書，是認可的「侍蛋師」。（《得する人損する人》節目截圖）

用雞蛋達人友加里的方法來炒蛋，大成功！（《得する人損する人》節目截圖）

請按下圖睇友加里的炒蛋小貼士：

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早前在節目上挑戰炒蛋失敗的幾位嘉賓，跟從這個方法來炒蛋後，效果也蠻理想，證明新手也可放膽跟住做。（《得する人損する人》節目截圖）

法式炒蛋

恰巧，前陣子香港名廚Ricky亦在無綫節目《煮場爭霸》示範了炒蛋方法，他指炒蛋有中式與西式之分，而他就分享法國人的做法。請按下圖睇法式炒蛋的做法：

名廚張錦祥（Ricky）煮開西餐，這次就示範法式炒蛋的做法。（無綫電視《煮場爭霸》節目截圖）

其實炒蛋的方法真的有很多，並沒有一個做法是絕對正確，只視乎是否合你胃口。想睇更詳細的炒蛋方法，可參考以下文章，筆者曾親身示範用蛋黃醬、牛奶炒蛋，亦有隱世高手的3秒港式炒蛋、Gordon Ramsay的凍鑊落油炒蛋，以及Jamie Oliver的英、美、法式炒蛋。

【炒蛋大全】少鹽加奶凍鑊落蛋？中英美法日炒蛋名廚高手各師各法

Jamie Oliver做的炒蛋，從左至右分別是英、法、美式。（影片截圖：Jamie Oliver）

名廚Gordon Ramsay曾在節目中講過，看似簡單的炒蛋，其實是各位廚師入門時的考牌菜。而他的秘技居然是直接在凍鑊下雞蛋，而且避免預先把雞蛋打勻？

按圖看清「Gordon Ramsay的炒蛋貼士」：