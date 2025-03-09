入廚貼士｜炒椰菜別只知道加蒜頭！內行主婦放1食材瞬間提鮮入味

椰菜（高麗菜）是家家戶戶都常吃的蔬菜，不但營養也很美味，不過應該怎麼挑選、保存和料理才適合？台灣農糧署就發文教大家如何炒出香脆的椰菜，只要掌握簡單步驟，好吃到一上桌就被清盤。



台灣農糧署在Facebook粉專發文分享，每年10月至4月是平地椰菜的主要產季，想要品嚐到鮮甜爽脆的椰菜，「挑選」和「料理」都很重要。

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椰菜挑選口訣

「外表翠綠底部白，較輕膨鬆更脆口」，代表其新鮮、水分充足且足夠成熟。

椰菜料理訣竅

切法：菜葉寬度約2公分，菜梗對切，炒起來更快熟。

調味：將切好的椰菜展開，表面灑一層鹽巴。

油溫：鍋子預熱，倒冷油爆香蒜末，可避免蒜頭燒焦。

快炒：下椰菜，沿鍋邊倒少量水，將菜往鍋邊推再翻炒收回中間，反覆該動作至炒熟。

料理小提醒：炒椰菜時要注意， 油溫要高，椰菜才會脆



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椰菜保存方式

台灣農糧署也曾在臉書分享過保存椰菜的正確方法：

1、收起來：20度以下環境若整顆未切，可置於陰涼通風處，常溫保存3至5天。

2、包起來：挖去菜心、莖部朝下，剝除外層較老的菜葉，用塑膠袋、保鮮紙或白紙包裹，可冷藏7至10天。

3、凍起來：吸乾水分後切成大塊，再放入保鮮夾鏈袋，可冷凍30天以上。



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椰菜怎麼炒才好吃？

不過除常見的蒜頭、蝦米之外，椰菜還能怎麼炒？有網友在臉書社團「廚藝公社」分享過澎湖特有的料理「花生高麗菜」，她表示這道菜的靈魂在於「無調味花生粉」，首先起油鍋、蒜頭爆香，下椰菜、辣椒和少許鹽，開始翻炒，直到椰菜稍軟，再下花生粉繼續拌炒一下即可起鍋。

台灣知名廚師詹姆士也曾在YouTube頻道上介紹過這道菜，他表示自己還會在食材入鍋前，將椰菜切片放進塑膠袋內，接著加入一匙鹽，抓起塑膠袋稍微搖晃混合，就像醃漬的過程，把菜葉內的濕氣逼出來，這樣能讓椰菜的口感更加爽脆。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：炒高麗菜別只知道加蒜頭！內行主婦放1食材「瞬間提鮮入味」，甘甜清脆比餐廳美味】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

