全紅嬋身形暴脹5原因　發育期愛吃1種零食累事？增肌減脂減肥2招

全紅嬋最新的訓練畫面曝光，身形暴脹，現要積極操練和減肥，備戰11月的全運會。全紅蟬曾經提到自己因為特別愛吃一種零食，粉絲更一箱箱送到她家中，這是令她變胖的原因嗎？有網民看見她狀態不如往日，狠批她「放飛自我」、「管不住嘴」！但原來高強度訓練也要她暴脹體型有關！要減又應如何減？



全紅嬋身型暴脹的畫面曝光。（微博截圖）

全紅嬋備戰11月全運會 積極減肥加操

全紅嬋最新的訓練畫面在跳水隊師兄陳艾森的社交平台上曝光，引來網民關注。 片中可見全紅嬋體型變胖，與她在奧運一戰成名的時候差別巨大，不少網民對她的體型變化感到驚訝。全紅嬋因傷退出全國跳水冠軍賽及世錦賽，目前正在備戰11月的全運會，網民表示她要為接下來的比賽好好減肥。

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全紅嬋是中國歷史上最年輕的奧運三金得主，「水花消失術」讓她成為體壇新星。不過全紅嬋近年身體開始發育，加上愛吃零食、高强度訓練、天生體質和心理壓力等因素，體型逐漸變胖。

全紅嬋的水花消失術讓她成為體壇新星。（微博截圖）

全紅嬋發育後 輕飄的感覺消失 動作變形

全紅嬋曾在訪問中指出，自己在身體發育前，跳得又高又輕，有一種很飄的感覺，但曾經的感覺已經找不到了。去年10月歸隊訓練，全紅嬋身形暴脹成為一時熱話。今年4月，在跳水世界盃墨西哥站，全紅嬋接受訪問時候提到，體重上升導致她的動作變形。

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網民說天才跳水少女「放飛自我」，已經回不去巔峰狀態，再也無緣金牌。到底是什麽導致全紅嬋變胖？是因爲網民說的「飲食不紀律」嗎？

全紅嬋的體型逐漸變胖。（微博截圖）

全紅蟬5大發胖原因

1. 愛吃零食

全紅嬋曾表示自己很喜歡吃零食，2021年東京奧運會奪冠後，她在採訪中直言最愛吃辣條，引發網民關注，她的粉絲和企業將一箱箱辣條送至她家，甚至有企業承諾給她終身供應辣條。辣條高油、高鹽、高糖，也含有很多添加劑，吃多了容易變胖。

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全紅嬋曾表示自己很喜歡吃零食。（微博截圖）

全紅嬋在休養期間訓練強度降低，加上她回到家鄉湛江時，正值荔枝豐收季，可能因食用過多荔枝而導致肥胖。荔枝本身含有較多糖分，過量果糖會轉化為脂肪。

全紅嬋回到家鄉湛江休養。（微博截圖）

在央視的訪問之中，全紅嬋曾表示她知道開始訓練後會很辛苦，因此在歸隊前吃了很多東西。她在休養期間放縱飲食，開始訓練後才突然嚴格地控制體重，這種做法容易形成易胖體質，造成反彈性肥胖，更可能會對身體造成不良後果，包括營養不良、代謝紊亂、免疫力下降、精神狀態變差等。

2. 發育期影響

全紅嬋在東京奧運會（2021年）被大衆認識的時候年僅14歲，身形較為嬌小，進入青春期以後，身體長肉，體型略有變化，屬於正常的生理現象。衛生署資料顯示女性發育一般在10-15歲開始，因荷爾蒙變化，體内脂肪細胞會快速增加，容易造成脂肪囤積。

3. 高强度訓練

全紅嬋看起來變胖，可能是因應訓練需求而增加肌肉量。高強度的力量訓練令全紅嬋更壯實，肩膀和手臂肌肉線條更飽滿。廣東省隊教練何威儀曾透露，發育期運動員需要增加肌肉量以應對動作難度升級，國家跳水隊科研組負責人張忠秋也指出，全紅嬋增肌後能更好地控制入水角度。

全紅嬋的教練陳若琳透露，全紅嬋為了適應發育後的身體狀態，每天的訓練時間延長到8小時，更會針對她的必殺技，難度系數3.3的動作207C，分解練習達100次。

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4. 基因與體質

全紅嬋的家庭成員包括母親和兄妹，體型都較為豐滿，可能存在易胖基因影響。網民經常以全紅嬋的隊友陳芋汐與她相比，稱全紅嬋無法像陳芋汐一樣嚴格管理身材。但也有人指出全紅嬋的骨架較大，而陳芋汐的骨架較小，因此陳芋汐較容易保持體型精瘦。

5. 壓力型進食

全紅嬋在東京奧運奪得金牌後，外界一直關注她的後續表現，讓她承受很大的壓力。長期累積的壓力會增加進食欲望，讓人依靠吃東西來放鬆紓壓。壓力荷爾蒙的分泌會讓人容易肚餓，傾向攝取高糖、高油的加工食品，容易導致脂肪囤積。

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多種原因導致全紅嬋的體型出現變化。（小紅書截圖）

原來除了愛吃零食，還有多種原因導致全紅嬋的體型出現變化，不過只要全紅嬋跟從著適合她的飲食和減脂方針，要恢復最佳狀態也不是難事。有什麽飲食減肥法適合高運動强度的人士？

1. 低GI飲食

低GI飲食（低升糖指數飲食） 是一種選擇消化吸收較慢、血糖上升平穩的食物的飲食方式，適合運動員和需要控制體脂的人群。低GI飲食能夠提供穩定能量，避免血糖劇烈波動，減少體能訓練帶來的疲勞感，也能延長飽足感，降低暴食風險，有助控制體脂。

低GI飲食的關鍵是選擇低GI主食，例如以糙米、藜麥、燕麥 ， 取代白米和白麵包，減少攝取精緻澱粉，也要搭配蛋白質與膳食纖維，進一步降低餐後血糖波動，可多進食雞肉、魚、豆腐、奇亞籽，以及車厘茄、番石榴、奇異果等低GI水果。另外，應進食未經加工處理，需要多咀嚼的原型食物，避免含糖飲料、糖果、蛋糕等高GI食物。

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2. 無麩質飲食

近年很多名人和運動員都支持用無麩質飲食來改善健康及運動表現。無麩質飲食是指完全避免含有麩質（Gluten）的食物，麩質是一種存在於小麥、大麥、黑麥等穀物中的蛋白質。無麩質飲食有助減少發炎，改善消化系統，有助控制飲食及減低體脂。

無麩質飲食應避免食用麵包、麵條、啤酒、麥片等食品，除非產品標明無麩質，也應避免食用醬油、豆瓣醬等調味料以及加工肉品，可以多進食天然的無麩質食品，例如藜麥、蕎麥、粟米、魚類、雞蛋等。