夏天養生｜夏天養心宜吃5類食物防心悸頭暈　雞心這樣吃護心血管

天氣愈熱，心臟愈吃力；夏天不只要防中暑，更要學會「養心」！高溫加壓力，讓許多人出現心悸、疲憊、頭暈等症狀，尤其出汗多卻補水不足、吃太多冷飲等，無形中加重心臟負擔。營養師指出，雞心是養心補氣的好選擇，雞心有什麼營養？



炎夏缺水電解質失衡 心臟負擔大幅增加

台灣營養師許睿涵指出，夏季高溫下，人體為了調節體溫會大量排汗，若未能適時補充足夠的水分與電解質，容易導致血容量下降、血壓不穩定，進而增加心臟工作負擔；這種情況可能引發心悸、疲憊、暈眩等不適症狀，嚴重時甚至危及生命。對於長者、心血管疾病患者或需長時間在戶外工作的人來說，更需特別注意水分補充。

4種維護心血管健康的維他命（按圖👇👇👇）

夏季飲食習慣恐成心血管隱形殺手

許多人為了消暑解熱，夏季往往攝取較多冰品及重口味食物。許睿涵解釋，過量攝取冷飲不僅會增加腸胃負擔，低溫刺激還會造成血管收縮；而重口味食物中的高鹽分、辛辣成分，則會透過自律神經系統影響血壓調節，間接對心血管功能造成不良影響。長期下來，這些看似尋常的飲食習慣，可能成為心血管健康的隱形殺手。

熱中暑小心是「心臟」在求救

許睿涵提醒，夏季是心血管事件的高發季節，尤其當人們長時間處於悶熱環境中，體內散熱機制無法有效運作，加上水分補充不足，容易導致血壓波動或引發急性心血管疾病。因此，「熱中暑」現象，可能是心臟發出的求救信號，不容忽視。

以形補形 夏日養心首選「內臟食材」

在中醫飲食理論中有「以形補形」的概念，許睿涵表示，心臟對應五臟之「心」，具有主神志、主血脈的功能；雖然許多人對食用動物內臟有所顧慮，但心臟富含輔酶Q10，有助於能量代謝與心臟保健，能有效幫助維護精、氣、神三大元素，是夏季養心的理想食材選擇。

輔酶Q10功效是什麼？不只守護心血管

輔酶Q10（Coenzyme Q10，簡稱CoQ10、Q10）是人體自然生成的重要物質，特別集中在心臟、肝臟、腎臟等器官中。許睿涵比喻，Q10就像汽車引擎中的機油，對細胞能量產生、心臟保護和抗老化都扮演關鍵角色。在細胞能量產生過程中，CoQ10是粒線體能量製造的關鍵輔酶，有助於細胞穩定產生ATP能量，維持日常活力。

除了參與能量產生，許睿涵解釋，CoQ10在心血管健康方面，能幫助心肌細胞運作、減少氧化壓力，對穩定血壓與提升心臟功能有正面影響。此外，CoQ10的抗氧化作用可清除自由基、減少細胞氧化傷害，有助維護膠原蛋白穩固，進而增進皮膚健康、延緩老化與增強免疫力。此外，CoQ10能降低他汀類降膽固醇藥物的副作用，為長期服用此類藥物的患者提供額外保護。

富含輔酶Q10的食物有哪些？

哪些食物富含輔酶Q10？許睿涵舉例，包括動物內臟類如雞心、豬心、牛心、肝臟等；青背魚類如鯖魚、秋刀魚、鯷魚、沙甸魚；紅肉如牛肉、豬肉；堅果類與部分植物油如花生、芝麻、開心果等。此外，一些蔬果雖含量較少，但也是有益來源，如椰菜花、菠菜、油菜等深綠色蔬菜，以及車厘子、橙、番茄等水果。

雞心料理：「雞心炒彩蔬」養心益氣

雖然人體可自行合成Q10，但許睿涵指出，隨著年齡增長（約30歲後），體內合成量會逐漸下降，因此適量從飲食補充有助於維持活力。許睿涵設計了「雞心炒彩蔬」料理，結合富含Q10的雞心與三種對心血管健康有益的高纖蔬菜，能滋養心臟，達到養心益氣的效果。

「雞心炒彩蔬」製作步驟

食材（約2人份）：雞心200克、芹菜一把（去葉後切斷）、洋蔥1/4顆切絲、紅甜椒1/3顆切條、蒜頭2瓣切片、橄欖油1大匙。

調味料：醬油1小匙、醬油膏2小匙。

醃料：米酒1小匙、白胡椒適量、咖喱粉適量。

做法：製作時，先將雞心切半去除血塊，用醃料醃製15分鐘後汆燙去腥；同時將芹菜和甜椒用熱水殺菁備用。接著熱鍋下橄欖油，爆香蒜末後加入雞心炒香，再依序放入洋蔥、芹菜、甜椒等蔬菜。最後加入醬油、醬油膏略收汁即完成。



