護腦飲食｜記憶力衰退可能身體響警號！4食物護腸延緩腦退化+餐單

隨著年紀漸長，記憶力變差是許多人面臨的困擾。



台灣營養師薛曉晶指出，「不是每個健忘都只是老化」，愈來愈多研究顯示，大腦健康與腸道菌群息息相關，也就是腸腦軸。當腸道菌群失衡，會引發慢性發炎與神經傳遞物質紊亂，進一步影響記憶力與專注力等大腦功能。

記憶力下降可能是身體求救訊號

常常忘了要從雪櫃拿什麼、跟朋友說話時突然想不起名字、做事效率變慢，薛曉晶表示，這些情況可能是身體在提醒我們「大腦需要幫助了」。許多長輩以為這只是老化現象，但其實腸道菌群失衡才可能是潛在元凶。研究指出，老年人的腸道菌群變化與輕度認知障礙及失智症風險增加有關。

水溶性膳食纖維，例如燕麥、黑木耳、奇亞籽等，不只幫助排便，更是腸道好菌的「食物來源」。它們能增加短鏈脂肪酸的產量，這些代謝物可穿越血腦屏障，直接影響大腦神經細胞的健康與穩定性，減少腦部發炎、改善神經傳導物質的平衡，讓大腦更有活力。

4種水溶性纖維食物保護記憶力

薛曉晶建議，不妨試試從天然食物開始調整，以下4種「水溶性纖維餐點」搭配簡單、長輩也容易接受，不僅對大腦有幫助，也能改善腸胃、促進整體健康：

早餐：燕麥堅果粥

燕麥富含β-葡聚醣，能穩定血糖、改善腸道菌群環境。搭配堅果的不飽和脂肪酸，有助神經細胞膜修復，是大腦啟動的一餐！

午餐：黑木耳炒蛋或牛油果拌豆腐

黑木耳中的多醣體與牛油果的Omega-3脂肪酸能減少腦部發炎反應，有助於減緩失智風險，還能增加飽足感與心血管保護。

下午茶：藍莓奇亞籽乳酪

藍莓含豐富花青素，可對抗氧化壓力；奇亞籽富含水溶性纖維；乳酪中的益生菌則直接補充好菌，三者結合提升腸腦軸功能，是最佳抗老化點心。

簡易一日搭配建議

早餐：燕麥堅果粥 + 一杯溫豆漿。

午餐：黑木耳炒蛋 + 番薯飯 + 涼拌菠菜。

點心：藍莓奇亞籽乳酪 + 一小把堅果。

晚餐：三文魚燉豆腐 + 蒸南瓜 + 黑芝麻粥。



從腸道開始保養 延緩大腦退化

薛曉晶強調，很多人認為記憶退化是無法避免的自然老化現象，但從腸道開始的預防，是目前科學界最積極研究的方向之一。透過飲食調整、補充水溶性纖維與益生菌，有助於改善腸道通透性與降低神經發炎，進而保護神經元、延緩大腦退化。不需要昂貴的保健品，也不需要太複雜的飲食，只要從每天的一碗高纖雜糧粥、一杯乳酪、一杯含水溶性纖維的木耳露或奇亞籽開始，讓腸道健康回到平衡，大腦也會慢慢「清醒起來」！

